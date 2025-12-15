Generationswechsel beim Universa-Vorstand

9.2.2026
Mit Jutta Holzmann (46) und Stefan Krause (50) sind zum 1. Februar zwei neue Mitglieder in den Vorstand der Universa Versicherungen berufen worden. Dem Führungsgremium gehört damit erstmals in der 183-jährigen Firmengeschichte eine Frau an. Es wurde zudem im Rahmen des Generationswechsels personell von drei auf vier Mitglieder erweitert.
Krause kommt aus den eigenen Reihen des Versicherungskonzerns. Der bisherige Abteilungsdirektor mit Gesamtprokura verantwortet die Bereiche Informationstechnologie, Mathematik und Revision.
Holzmann wechselte erst im Dezember vom R+V-Konzern, wo sie zuletzt als Abteilungsdirektorin und Leiterin strategische Projekte (VersicherungsJournal 21.7.2025) tätig war. Sie übernimmt die Vertriebsbereiche Stamm- und Partnerorganisation sowie die Ressorts Vertrieb, Service, Marketing und Zentrale Dienste. Damit tritt sie die Nachfolge von Werner Gremmelmaier (67) an, der in den Ruhestand gegangen ist.
Bereits Ende November war der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Baulig (67) aus dem operativen Management ausgeschieden (1.12.2025). Zeitgleich wurde mit Dr. Marco Wimmer (46) ein neues Vorstandsmitglied berufen und Frank Sievert (58) zum neuen Vorstandssprecher ernannt.
