Generali übernimmt Swiss Life Networks

12.2.2026
Der Generali-Konzern hat nach Unternehmensangaben mit der Swiss Life Global Solutions, einer Marke der Swiss Life (Luxembourg) S.A., den Erwerb des Swiss Life Networks (SLN) vereinbart. Das soll in den Geschäftsbereich Generali Employee Benefits (GEB) eingegliedert und die Mitarbeiter von Swiss Life übernommen werden.
„Mit dieser Transaktion wird die Generali das weltweit führende Netzwerk für Mitarbeiterleistungen mit einem Prämienvolumen von über drei Milliarden Euro aufbauen, um neue Standards in Sachen Service und Innovation für multinationale Kunden und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zu setzen“, wurde mitgeteilt.
Die Profile der beiden Netzwerke würden sich ergänzen. Synergien bestünden in den Bereichen Produktangebot (Versicherungsschutz und Altersvorsorge, multinationales Pooling, Rückversicherung für firmeneigene Versicherungsgesellschaften), geografische Präsenz, Kundensegmente sowie kommerzielle und technische Kompetenzen, heißt es in der Pressemitteilung der Generali.
