Generali-Sachversicherung mit neuem Chef

31.5.2019

Die Generali Deutschland AG bekommt mit Roland Stoffels, 52, einen neuen Vorstand für das Ressort Schaden- und Unfallversicherung, wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Mittwoch berichtet hat und die Gesellschaft auf Nachfrage bestätigte.

Der Jurist tritt am 1. Juli die Nachfolge von Ulrich Rieger an, der dann mit 63 Jahren in den Ruhestand geht. Der Manager kam im Frühjahr 2009 vom Allianz-Konzern zur Generali und hatte auch verschiedene Führungspositionen bei deren Tochter, den Aachenmünchener Versicherungen, inne (VersicherungsJournal 28.5.2009).

Roland Stoffels (Archivbild: Brüss)

Stoffels war seit 2010 Chef der Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH (GDSM), über die der Konzern die Versicherungsschäden abwickelt (VersicherungsJournal 4.5.2010). Die „Süddeutsche“ berichtete, neuer Vorsitzender der GDSM-Geschäftsführung werde Markus Hofer. Diese Personalie bestätigte die Generali „in dieser Form nicht“, wie das Unternehmen mitteilte.