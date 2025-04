FWU-Gründer Manfred Dirrheimer verstorben

22.4.2025 – Der verstorbene Gründer der FWU AG war zunächst als Hochschullehrer tätig. Nach eigenen Angaben gehörte die Gruppe zu den ersten Unternehmen, die in Deutschland und Österreich fondsgebundene Lebensversicherungen und Nettotarife anboten.

Dr. Manfred Dirrheimer, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe FWU AG, ist in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das berichtet der Branchendienst Versicherungsmonitor und beruft sich dabei auf Angaben der Familie.

Gründung der FWU AG

Der Weg Dirrheimers zum Unternehmer war ungewöhnlich. Der promovierte Jurist und Volkswirt war zunächst in Forschung und Lehre tätig und publizierte unter anderem zum Monopol- und Wettbewerbsrecht.

1983 beendete er seine Hochschulkarriere und gründete die FWU AG, die zunächst als Unternehmensberatung und Thinktank agierte. Zu den ersten Kunden zählten transnationale Konzerne der Konsumgüterbranche.

Versicherungsgruppe wuchs rasch, auch durch Zukäufe

Nachdem er 1989 gemeinsam mit der Bundesmonopolkommission eine Analyse des deutschen Versicherungsmarkts veröffentlicht hatte, beriet Dirrheimer zunehmend auch Versicherer – unter anderem zu fondsgebundenen Produkten. 1991 gründete er eine eigene Versicherungsgesellschaft.

1999 übernahm die FWU AG die Atlanticlux Lebensversicherung S.A., die später in FWU Life Insurance Lux S.A. umbenannt wurde. Die FWU-Gruppe wuchs rasch, auch durch Zukäufe – etwa durch die Übernahme der Bestände von Skandia Leben. Aus dieser ging später die FWU Life Insurance Austria AG (FLA) hervor.

Zu ihren Hochzeiten war die Gruppe in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich tätig und bot darüber hinaus Lebensversicherungen nach islamischem Recht in Staaten wie Saudi-Arabien und Kuwait an.

Fokus auf fondsgebundene Produkte

Nach eigenen Angaben gehörte die FWU-Gruppe zu den ersten Unternehmen, die in Deutschland und Österreich fondsgebundene Lebensversicherungen und Nettotarife anboten (VersicherungsJournal 25.6.2001). An der Entwicklung dieser Produkte war Dirrheimer maßgeblich beteiligt.

2024 geriet die Gruppe in finanzielle Schwierigkeiten, die schließlich zur Insolvenz der FWU-Gruppe und ihrer Luxemburger Lebensversicherungsgesellschaft führten (26.7.2024). Ein Sanierungsplan für die FWU Lux scheiterte, aktuell werden die Bestände des Versicherers aufgelöst (5.2.2025). Lediglich die Österreich-Tochter besteht weiterhin und betreibt noch Neugeschäft.