Funk-Gruppe verdoppelt die Zahl der Geschäftsführer

11.12.2020 – Der Versicherungsmakler leitet einen Generationswechsel in seiner Führung ein und erweitert gleichzeitig den Gesellschafterkreis. Zu den neuen Managern gehören zwei aus der fünften Generation der Gründerfamilie.

Die Funk Gruppe GmbH - Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant erweitert zum 1. Januar ihre Geschäftsführung. Ralf Becker (52), Dr. Anja Funk-Münchmeyer (50), Hendrik F. Löffler (47) und Bernhard Schwanke (43) kommen neu hinzu. Sie sollen Thomas Abel (63), Christoph Bülk (55), Yorck Hillegaart (64) und Claudius Jochheim (63) ergänzen.

„Mit der zwischenzeitlich erweiterten Geschäftsführung stellen wir einen fließenden Übergang der Verantwortung von der derzeitigen auf die nächste Geschäftsführungs-Generation sicher“, erklärt Jochheim am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Als Konstante des bisherigen wie auch künftigen Leitungsorgans werde Bülk die Kontinuität sicherstellen.

Die neue Geschäftsführung von Funk (von links): Ralf Becker, Hendrik F. Löffler, Bernhard Schwanke, Anja Funk-Münchmeyer, Christoph Bülk, Thomas Abel, Claudius Jochheim, Yorck Hillegaart (Bild: Jakob Börner)

Die fünften Generation der Gründerfamilie in der Geschäftsführung

Funk-Münchmeyer und Schwanke sind Gesellschafter der fünften Generation der Gründerfamilie.

Funk-Münchmeyer war ab 1998 als Inhouse-Juristin sowie in der Kundenbetreuung und -gewinnung tätig und übernahm 2012 die Leitung der Unternehmens-Kommunikation. 2016 wurde sie Mitglied der Geschäftsleitung (28.1.2016). Ihr werden die Ressorts Unternehmens-Kommunikation, Digital und Organisations-Entwicklung sowie das Innovationsnetzwerk obliegen.

Schwanke begann 2005 als Assistent der Geschäftsführung. Der Jurist war im Vertrieb sowie in der Kundenbetreuung tätig. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH. 2016 wurde er in die Geschäftsleitung der Gruppe berufen (28.1.2016), 2018 in die Geschäftsführung der Funk Versicherungsmakler GmbH (13.12.2017). Künftig ist er verantwortlich für die Vertriebssteuerung und -planung des Industriekunden-Geschäfts sowie das Segment Heilwesen.

Zwei neue Partner

Becker und Löffler werden neben der Geschäftsleitung auch in den Kreis der Partner aufgenommen.

Becker startete 1996 als Assistent der Geschäftsführung. 2002 übernahm er die Leitung der Niederlassung Düsseldorf. 2015 wurde er in die Geschäftsleitung berufen, seit 2018 ist er Geschäftsführer der Funk Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 13.12.2017). Künftig verantwortet er die Bereiche Sach-Versicherung, Technische Versicherungen, Transport, Multiline, Haftpflicht, Unfall, Professional Risks und Kredit sowie die Versicherer-Beziehungen.

Löffler kam 2002 von einem anderen Assekuranzmakler. In leitender Position baute er die Risikomanagement-Beratung aus und übernahm 2008 die Geschäftsführung der Funk Risk Consulting. 2017 wurde er in die Geschäftsleitung der Gruppe bestellt (10.1.2017). Risk Consulting, das Business Development und das internationale Geschäft werden von ihm alsbald verantwortet.

Damit wird die Geschäftsführung ab 2021 übergangsweise aus acht Personen bestehen. Die Geschäftsleitung wurde vor kurzem um zwei Manager ergänzt (17.11.2020).