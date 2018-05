Friday wird Versicherer

31.5.2018

Hinter der Marke Friday stand bisher die deutsche Niederlassung der Bâloise Assurances Luxembourg S.A. Nun hat der Basler-Konzern für das Geschäft einen eigenen Risikoträger gegründet, die Friday Insurance S.A. Damit seien nun die Rahmenbedingungen geschaffen worden, um als Vollversicherung weitere digitale und innovative Versicherungsprodukte anzubieten, wurde mitgeteilt.

Das Unternehmen steht unter der Aufsicht des Commissariat aux Assurances in Luxemburg unter eingeschränkter Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). „Der Lizenzierungsprozess in zwei europäischen Ländern hat weniger als sechs Monate gedauert“, wird Dr. Christoph Samwer, Mitgründer und CEO von Friday, in einer Pressemitteilung zitiert.

Christoph Samwer (Bild: Friday)

Friday war 2017 in Deutschland gestartet worden mit dem Ziel, mit den Konventionen eines klassischen Versicherungs-Unternehmens zu brechen, Innovationen im Bereich der Digitalisierung zu starten und bis 2021 zum „beliebtesten Mobile-Versicherer [zu] avancieren“ (VersicherungsJournal 6.2.2017). Inzwischen sind nach Unternehmensangaben über 15.000 Autos versichert worden.