Formaxx und Mayflower: Wechsel an der Vorstandspitze

31.10.2019

Thomas Scholl, Vorstandschef der Vertriebsunternehmen Formaxx AG und Mayflower Capital AG (VersicherungsJournal 2.10.2013) und der Dienstleistungs-Gesellschaft Definet Deutsche Finanz Netzwerk AG (14.10.2015), soll an die Spitze der jeweiligen Aufsichtsräte wechseln. Dies teilte die Muttergesellschaft BTS Finance Group AG am Mittwoch mit. „Die Beschlussfassung darüber obliegt der Hauptversammlung der Gesellschaften im Januar“, heißt es in der Unternehmensmeldung.

WERBUNG

Bei Formaxx übernimmt Vertriebsvorstand Lars Breustedt (17.1.2019) die bisherigen, nicht näher bezeichneten Aufgabenbereiche von Scholl, bei Mayflower Vertriebschef Christoph Fink. Neues Vorstandsmitglied bei beiden Gesellschaften wird der bisherige Finanz- und Personalleiter der Gruppe, Jens Kolmsee. Dieser wird zusätzlich auch in den Vorstand der Muttergesellschaft BTS berufen, deren Chef Scholl bleiben soll.

Lars Breustedt

Bild: Formaxx

Jens Kolmsee

Bild: BTS Finance Group AG

Jörg Röckinghausen

Bild: BTS Finance Group AG

Mathias Horn

Bild: BTS Finance Group AG vor

Bei Definet rücken Kolmsee und die beiden bisherigen Bereichsleiter Jörg Röckinghausen und Mathias Horn in den Vorstand auf und lösen Scholl ab. Röckinghausen übernimmt die Verantwortung für Kommunikation und Aus- und Weiterbildung sowie die Produktbereiche Finanzierung und Investment. Horn ist für den Vertrieb der Definet-Dienstleistungen als Backoffice-Anbieter sowie den Kundenservice und den Produktbereich Versicherungen zuständig.

Den Angaben zufolge gelten die personellen Veränderungen bei den Vorständen ab 1. November 2019.