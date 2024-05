Fonds Finanz: Tim Bröning verlässt die Geschäftsleitung

16.5.2024

Tim Bröning, Leiter Non-Insurance der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, gibt auf eigenen Wunsch seinen Posten in der Geschäftsleitung zum Monatsende auf. Seine Aufgaben übernimmt Christine Schönteich zusätzlich zu ihrer bisherigen Tätigkeit als Geschäftsführerin des Maklerpools (VersicherungsJournal 4.8.2020). Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Gründe für das Ausscheiden des Managers wurden nicht genannt. Am 1. Juni wird Bröning Mitglied des Beirats der Fonds Finanz und diese „vor allem in Bezug auf Investment- und Kapitalmarkthemen unterstützen“. Dem 2021 gegründeten Gremium gehören schon Anne-Kathrin Heger (Medienspiegel 5.8.2022) und Thomas A. Fornol (Medienspiegel 6.6.2022) an.

Tim Bröning (Bild: Fonds Finanz)

Schönteich sagt zu dem Wechsel: „Tim hat rund 15 Jahre lang die Entwicklung der Fonds Finanz maßgeblich mitgestaltet und mitbestimmt – und dafür danken wir ihm ganz herzlich! Es ist schön, dass er uns mit seinem umfassenden Fachwissen und seinem guten Gespür für den Kapitalmarkt in der Funktion als Beirat erhalten bleibt.“

Bröning kam 2009 von der Siemens AG. Als Mitglied der Geschäftsleitung und CFO leitete er die Unternehmensentwicklung und die Finanzen. 2014 übernahm er die Abteilung Investment. Der mit Übernahme der Abteilung Baufinanzierung & Bankprodukte entstandene Bereich Non-Insurance habe sich unter Brönings Leitung zu einer wichtigen Stütze des Unternehmenserfolgs entwickelt, schreibt der Maklerpool.