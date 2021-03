Finsurancy: nachhaltiger Makler geht an den Start

30.3.2021 – Für eine neue Generation im digitalen Vertrieb stehen die Versicherungskaufleute Tobias Niendieck und André Disselkamp. Mit ihrem Unternehmen Finsurancy adressieren die Gründer gewerbliche und private Kunden, die Wert auf eine nachhaltige Produktwelt legen. Erste Gespräche mit Versicherern wie der Itzehoer und Hiscox laufen bereits.

Am 1. Januar brachten die Gründer Tobias Niendieck (26) und André Disselkamp (27) die Finsurancy – Finance & Insurance UG an den Start. Am 5. März erfolgte der Eintrag ins Handelsregister.

Finsurancy ist ein digitaler Versicherungsmakler mit Firmensitz in Berlin. Die digitale Ausrichtung ist für einen Vermittler heutzutage kaum noch ein Alleinstellungsmerkmal. Die beiden Versicherungskaufleute legen zusätzlich den Fokus auf Nachhaltigkeit. Ihr Konzept setzt auf Clouds, digitale Policen sowie nachhaltige Investments für Geschäfts- als auch Privatkunden.

Neue Wege in der Vermittlung

Die beiden Jungunternehmer absolvierten beim Ergo-Konzern ihre Ausbildung. Kennengelernt haben sie sich bei der HeavenHR GmbH, ihrer zweiten beruflichen Station. Im vergangenen Sommer begann Niendieck an seinem Geschäftsmodell zu tüfteln und konnte Disselkamp von seiner Idee überzeugen. Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit mitten in der Coronakrise hatten die beiden nicht.

„Eigentlich hat uns die Pandemie sogar in die Karten gespielt. Seit Monaten haben sich auch Kunden, die mit der Digitalisierung bisher noch nicht viel am Hut hatten, an neue Wege in der Versicherungs-Vermittlung wie Videoberatung gewöhnt“, sagt Niendieck.

Nachhaltigkeit fängt in der eigenen Firma an

Wie definieren die beiden Versicherungskaufleute „Nachhaltigkeit“ für ihr Unternehmen und ihren Betriebsalltag? „Der Begriff bedeutet für uns nicht nur Klimaschutz und Verantwortung für Ressourcen, sondern auch soziales Engagement“, so Niendieck.

„Im ersten Schritt fängt Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen an“, ergänzt Disselkamp. „Wir arbeiten komplett digital und damit papierlos. Wir fahren keine teuren Firmenwagen, haben keine luxuriösen Büroräume angemietet. Damit verzichten wir auf Kostentreiber und schaffen finanziellen Spielraum für Investitionen in soziale Projekte.“

Disselkamp nutzt öffentliche Verkehrsmittel, sein Geschäftspartner fährt Fahrrad, gearbeitet wird im Homeoffice. Der Plan sei, wenn das Unternehmen profitabel arbeitet, auf einen Teil des Gewinns zu verzichten und das Geld in nachhaltige Projekte zu investieren. „Konkret sollen das 20 Cent von jedem verdienten Euro nach Steuern sein“, rechnet der Unternehmer vor.

Ähnlich geht zum Beispiel die Lemonade Insurance Company vor. Der US-Versicherer, seit 2019 auch in Deutschland aktiv (VersicherungsJournal 19.10.2017, 12.6.2019), wird als „Public-Benefit-Corporation“ (etwa gemeinnützige Körperschaft) betrieben und beschreibt sein gesellschaftliches und soziales Engagement als „Giveback“.

Veränderungen können nur von oben über die Produktgeber kommen, die grüne Angebote in den Markt bringen. Tobias Niendieck; Gründer von Finsurancy

Nachhaltige Veränderungen nur über Produktgeber

In der deutschen Versicherungswelt sehen die Gründer von Finsurancy in punkto nachhaltiges Denken und Handeln noch Nachholbedarf.

„Es ist eine konservative, etwas schwerfällige Branche, allerdings mit finanzstarken, internationalen Playern wie der Allianz oder der Ergo. Veränderungen können hier nur von oben über die Produktgeber kommen, die grüne Angebote in den Markt bringen und entsprechend stark vermarkten“, so Niendieck.

Die Gründer des Startups sehen sich auf der Vertriebsseite als Vertreter einer neuen Generation. „Gerade unserer Branche könnte mehr Zeitgeist vertragen. Und diese Haltung für mehr Nachhaltigkeit würden wir gerne einbringen“, sagt Niendieck.

Grüne Firmenkunden im Visier

Vorerst wollen die Unternehmer Firmenkunden adressieren, die Ansprache von Endverbrauchern soll erst im zweiten Schritt folgen. „Wir konzentrieren uns auf kleine und mittlere Unternehmen, mit einer nachhaltigen Ausrichtung. Diesen Betrieben, mit denen wir gemeinsame Werte teilen, wollen wir eine umfassende Beratung in Versicherungsfragen bieten“, erklärt Disselkamp.

Für die gewerbliche Klientel sollen Versicherungsunterlagen und Schriftverkehr digitalisiert und in der unternehmenseigenen Cloud gespeichert werden. „Die Cloud unterliegt Schweizer Datenschutz-Standards. Sie zählen zu den strengsten der Welt“, sagt Niendieck.

Zusätzlich arbeite Finsurancy bei diesem Thema mit dem Startup Heydata UG zusammen. Die Firma achtet auf das Einhalten der gesetzlichen Vorgaben. Über die Plattform sollen künftig auch Mitarbeiter geschult werden.

Erste Versicherer zeigen Interesse

Erste Produktgeber haben bereits Interesse am nachhaltigen Vertriebsansatz von Finsurancy signalisiert: die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland für den Vertrieb von Cyber-Policen und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG für die Kfz-Sparte.

Das Unternehmen unterstützt mit der Bessergrün GmbH nachhaltiges Wirtschaften und pflanzt für jeden Abschluss von Bessergrün-Versicherungen der Itzehoer einschließlich ihrer Marke Admiraldirekt einen Baum (29.10.2019).

Das Berliner Startup sei als Versicherungsmakler unabhängig, kein Versicherer oder Investor sei derzeit an Finsurancy beteiligt, wie die Gründer betonen. Vorerst wollen sie organisch wachsen. Wie es dann weitergehe, werde sich zeigen.

Wie es laufen kann, lässt sich an der Grün versichert GmbH beobachten. Das Unternehmen ist auf nachhaltige Versicherungspolicen spezialisiert und vermittelt seit 2016 entsprechende Sachversicherungen (19.4.2017). Im Januar übernahmen die Ostangler Brandgilde VVaG und Greensurance Für Mensch und Umwelt UG mbH die Firma (11.1.2021).

Verbraucher achten auf nachhaltige Produkte

Das Thema „Nachhaltigkeit“ treibt auch Endkunden um. 22 Prozent aller Verbraucher meinen, dass Versicherer eine große Verantwortung für Nachhaltigkeit, Gemeinwohl und Umwelt haben.

Künftig wollen 53 Prozent von ihnen bei Abschluss von Versicherungsprodukten auf ESG-Kriterien achten. Besonders die „aktiv Nachhaltigkeitsbewussten“ seien eine wichtige Zielgruppe für die Assekuranz. Das zeigte eine aktuelle Umfrage von Rothmund Insights (16.2.2021).

Für Vermittler dürfte das Thema durch die EU-Nachhaltigkeits-Verordnung wichtiger werden. Sie gilt seit dem 10. März.

Vieles sei noch unklar. Aber es zeichne sich bereits ab, dass sich die Versicherungsbranche mit eigenen Standards selbst einbringen müsse, um für eine praxisorientierte Umsetzung zu sorgen, wie Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski in einem Gastbeitrag erklärte (10.3.2021).