Element verliert zwei Vorstände

1.10.2020

Der ehemalige Manager der Nürnberger Versicherungen, Sascha Herwig, hat zum 30. September „auf eigenen Wunsch“ die Element Insurance AG verlassen. Er gehörte zum Gründungsteam des Insurtechs (VersicherungsJournal 12.10.2017) wie auch der frühere Axa-Manager Dr. Wolff Graulich, der bereits Ende Juli von Bord ging, wie Element auf Nachfrage mitteilte.

„Sascha Herwig hatte an unserem Aufbau großen Anteil und hat das Unternehmen in seinen drei Jahren bei Element entscheidend geprägt. Hierfür möchten wir uns sehr bei ihm bedanken“, lässt sich Vorstandschef Dr. Christian Macht zu der Personalie zitieren. Die Aufgaben von Herwig werde vorerst der CEO selbst übernehmen. Ein neuer Vorstand soll am 1. Januar die Chefetage ergänzen.

Christian Macht (Bild: Robert Lehmann für Element)

Das Führungsgremium besteht jetzt aus Macht, seit vergangenem Jahr Vorstandschef des White-Label-Anbieters (28.5.2019), und Vertriebsvorstand Timo Hertweck, der vor rund einem Jahr von der Südvers-Gruppe kam (30.8.2019). Zum Management gehören weiter Chief Technology Officer (CTO) Iryna Zhovtobryukh (28.5.2019) und Chief Strategy Officer Philipp Hartz.

Das Insurtech erhielt 2017 die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zum Betrieb verschiedener Sparten in der Schaden-/ Unfallversicherung (26.3.2018).