Die Stuttgarter präsentiert Nachfolger für Henriette Meissner

17.12.2025
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. verabschiedet Dr. Henriette Meissner zum 31. Dezember 2025 im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand, wie das Unternehmen mitteilt. Sie ist seit 2005 bei der Stuttgarter tätig und war mehr als 15 Jahre lang Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH.
Seit 2014 war Meissner zudem als Generalbevollmächtigte für die betriebliche Altersversorgung (bAV) der Stuttgarter Leben verantwortlich (VersicherungsJournal 12.2.2014).
Ab dem 1. Januar übernimmt Per Protoschill (52) die Geschäftsführung der GmbH. Er bildete seit 2024 eine Doppelspitze mit Meissner (2.4.2024). Der Betriebswirt kam 2014 zur Stuttgarter und war zuvor über elf Jahre lang als Leiter Betriebsunterstützung der bAV-Kompetenz- und Serviceeinheit tätig. Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter, hebt seine „fachliche Stärke sowie gelebte Nähe zum Markt“ hervor.
Die Stuttgarter würdigt Meissner als „einflussreiche Stimme und Impulsgeberin der Branche“. Sie engagierte sich unter anderem als Vorstandsmitglied der Aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. sowie als Leiterin der Fachvereinigung Unterstützungskassen. Außerdem brachte sie Praxisimpulse für politische und regulatorische Entwicklungen ein, etwa beim BRSG II, und wirkte als Dozentin sowie Publizistin zur bAV.
