Die PKV-Anbieter mit den größten Beschwerdeproblemen

29.3.2018 – Zwischen 2012 und 2016 gab es bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht laut Map-Report 900 im Schnitt knapp 3,7 Beschwerden pro 100.000 Verträge über einen privaten Krankenversicherer. Beim PKV-Ombudsmann lag der Durchschnitt bei rund 8,8. Auf die höchsten Werte kommen die Axa (Bafin) und die Alte Oldenburger (PKV-Ombudsmann). Die niedrigsten Werte werden für die Mecklenburgische (Bafin) beziehungsweise die Provinzial Hannover (PKV-Ombudsmann) ausgewiesen.

Im Serviceteil des Map-Reports Nummer 900 „Rating Private Krankenversicherung“ (VersicherungsJournal 28.2.2017) wird unter anderem auch auf die Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) geschaut. Hierzu wird eine Rangliste der PKV-Anbieter nach der Anzahl der Beschwerden im Fünfjahresdurchschnitt (2012 bis 2016) aufgeführt.

Im Zähler steht der Mittelwert der in diesem Zeitraum bei der Aufsicht eingegangenen Beschwerden, im Nenner der Mittelwert der versicherten Personen. Dadurch fallen eventuelle Ausreißerwerte nicht so stark ins Gewicht wie bei der Einjahresbetrachtung.

„Zu berücksichtigen ist, dass die Anzahl der jeweiligen Beschwerden pro Unternehmen keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde darstellt“, hebt Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages hervor.

Die Anbieter mit den niedrigsten Beschwerdequoten

Im Schnitt der Jahre 2012 bis 2016 kommen die 15 im Map-Report aufgeführten privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften auf 3,66 Bafin-Beschwerden pro Unternehmen (je 100.000 krankenversicherte Personen). Damit liegt die Beschwerdequote in der PKV deutlich unter einem Promill.

Überhaupt keine Eingabe ging bei der Aufsicht über die mit im Schnitt knapp 54.000 Versicherten sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG ein. Eine Beschwerdequote von 0,13 pro 100.000 krankenversicherte Personen wird für die zur VGH-Gruppe gehörende Provinzial Krankenversicherung Hannover AG ausgewiesen.

Auch die Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen, die DEVK Krankenversicherungs-AG, die Württembergische Krankenversicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG kamen auf Quoten von unter eins.

Die höchsten Bafin-Beschwerdequoten

Die höchste Beschwerdequote steht mit über zehn für die Axa Krankenversicherung AG zu Buche. Vergleichsweise hohe Werte von jeweils über acht Beschwerden pro 100.000 krankenversicherte Personen werden für die Gothaer Krankenversicherung AG und die Central Krankenversicherung AG ausgewiesen.

Davor steht ein Trio, bestehend aus der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), der Inter Krankenversicherung AG sowie der Münchener Verein Krankenversicherung a.G., mit Quoten von jeweils über sechs Beschwerden bei der Aufsicht pro 100.000 krankenversicherte Personen.

Der Marktführer Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. liegt mit einer Quote von 1,92 unter dem Marktdurchschnitt, der zweitgrößte Anbieter DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit 3,29 Prozent etwas darüber.

Die Anbieter mit den niedrigsten …

Der Map-Report enthält darüber hinaus auch eine Rangliste der PKV-Anbieter nach der Beschwerdequote beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann). Die Quote wurde nach demselben Mechanismus wie bei den Bafin-Beschwerden berechnet.

Hier gibt es das gleiche Spitzenduo wie bei den Eingaben bei der Aufsicht, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Provinzial Hannover liegt in dieser Aufstellung vor der Mecklenburgischen. An dritter Stelle folgt die R+V. Die Quoten liegen zwischen rund 0,5 und etwa 2,6 Beschwerden beim PKV-Ombudsmann pro 100.000 krankenversicherte Personen.

… beziehungsweise höchsten Beschwerdequoten beim PKV-Ombudsmann

Auf die höchste Beschwerdequote beim Ombudsmann für Private Kranken- und Pflegeversicherung kommt die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit im Fünfjahresschnitt fast 17 Eingaben pro 100.000 krankenversicherte Personen.

Zum Teil deutlich über dem Schnitt der 15 aufgeführten Unternehmen von 8,8 liegen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Huk-Coburg Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G. und die Signal Krankenversicherung a.G.

Folgende Anbieter lieferten keine Daten

Keine Datenlieferung zu den Beschwerdequoten beim PKV-Ombudsmann und auch zu anderen von der Map-Redaktion abgefragten Bereichen gab es von den Gesellschaften

Damit war für die soeben aufgezählten privaten Krankenversicherungs-Unternehmen auch keine Ratingbewertung durch den Map-Report möglich.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 81-seitige Map-Report Nummer 900 „Rating Private Krankenversicherung“ enthält umfangreiches Datenmaterial zu Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen. Weitere Inhalte sind die Bewertungen der Transparenz, des Gesundheitsmanagements sowie der Flexibilität der Tarife von bis zu 30 Krankenversicherungs-Gesellschaften.

Detaillierte Informationen zur Ratingsystematik sowie zu den Änderungen und Neuerungen können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

