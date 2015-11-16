Die Interrisk will „die Perle zum Glänzen bringen“

29.10.2025 – Der neue Vorstandsvorsitzende und sein Team planen umfangreiche Änderungen an Vertrieb, Produkten und Technik. Über Einzelheiten informierte die Versicherungsgruppe auf der DKM.

Im Februar hatte Dr. Florian Sallmann den Vorstandsvorsitz der Interrisk Versicherungen (VersicherungsJournal 8.3.2024) übernommen und angekündigt, die Versicherungsgruppe „zu einem Player in der ersten Reihe im Maklermarkt zu machen“. (4.2.2025).

Am Dienstag hat der Manager auf der Messe DKM erläutert, was auf diesem Weg bereits geschehen und noch geplant ist, um „die Perle zum Glänzen“ zu bringen.

Von links: Fabian Fischer, Florian Sallmann, Pressesprecher Hans-Jürgen Danzmann und Fabian Schubert (Bild: Meyer)

Neuer Leiter des Vertriebs

Das Unternehmen trete nun offensiv in der Öffentlichkeit auf, habe Schlüsselfunktionen neu besetzt, den Personalbestand bedarfsgemäß erhöht und speziell den Vertrieb auf eine neue Personalstärke gebracht.

Vertriebsleiter ist nun Fabian Schubert. Er ist seit 2002 bei der Interrisk und war 2018 zum Leiter der Abteilung „Zentraler Vermittlerservice“ befördert worden (26.9.2018).

Der Außendienst sei in der Personalstärke verdoppelt und neu strukturiert worden, um die Effizienz zu erhöhen und den weiteren Ausbau vorzubereiten.

Die Interrisk wolle sich zukünftig auf die strategisch wichtigen Maklerverbindungen konzentrieren, wurde mitgeteilt. Konkret heißt das: „Vertriebspartner, zu denen das Unternehmen ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hat und die für das Geschäft maßgeblich sind, sollen zukünftig deutlich stärker und persönlich begleitet werden.“

Produktoffensive im kommenden Jahr

Leiter Marketing und Produkte ist seit August 2025 Fabian Fischer. Er war zuvor Commercial Director bei der Element Versicherungs-AG (Medienspiegel 13.8.2025). Fischer war unter anderem auch Mitgründer des Insurtechs Massup GmbH (28.5.2021).

Er kündigte an, im kommenden Jahr die Tarife in den Sparten Hausrat, Haftpflicht und Wohngebäude stärker modularisiert anzubieten.

Auch die Biometrie- und Altersvorsorgeprodukte werden überarbeitet. Sallmann kündigte zudem eine Fondspolice für Honorarberater mit sehr niedrigen Kosten an.

Zudem würden Prozesse und Workflows beschleunigt. Die IT werde einer eingehenden Transformation mit dem Ziel hoher Leistungsfähigkeit unterzogen.