Die Bayerische gründet eigene Digital-Tochter

17.12.2018

Zum 1. Januar bringt die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) ein neues Unternehmen an den Start: „die Bayerische Digital AG“. Der Versicherer will so seine digitalen Aktivitäten bündeln. Töchter wie die Bayerische IT GmbH (BIT) sollen mittelfristig in die neue Gesellschaft integriert werden.

Die Neugründung unterstreicht die strategische Ausrichtung der Versicherungsgruppe: „die Bayerische goes Amazon“, wie es aus dem Unternehmen heißt. Demensprechend soll die neue Tochter des Versicherers die Forderungen der Kunden nach einfachen und schnellen Prozessen aufgreifen und entsprechende Tools für Endkunden und Vermittler entwickeln.

Dazu gehört zum Beispiel auch die digitale Schadensmeldung. Digitale Produkte der Bayerischen sollen folgen.

Die Digital AG wird von einer Doppelspitze geführt: Als Vorstände beruft die Bayerische Michael Brand, bisher Leiter interne IT, und Thomas Wolf, bis August Geschäftsführer der IS2 Intelligent Solution Services AG. Aufsichtsrats-Vorsitzender wird Martin Gräfer, Vertriebsvorstand der Bayerischen.