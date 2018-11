Deutsche Familienversicherung sagt Börsengang ab

12.11.2018

„Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (‚DFV‘) und ihre bestehenden Aktionäre haben heute gemeinsam entschieden, den geplanten Börsengang der DFV aufgrund des schwierigen Kapitalmarktumfelds zu verschieben. Die DFV beabsichtigt, das Kapitalmarktumfeld im Allgemeinen und Möglichkeiten bezüglich der Wiederaufnahme des Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt zu beobachten und zu bewerten.“ Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

WERBUNG

Anleger hätten signalisiert, in diesem Jahr nicht mehr in einen Börsenneuling investierten zu wollen. Das sei zum Zeitpunkt der Entscheidung, an die Börse zu gehen, nicht absehbar gewesen. Im Sommer war das Unternehmen bereits „mitten in den Vorbereitungen“, sagte DFV-Chef Dr. Stefan Knoll der Frankfurter Neuen Presse (VersicherungsJournal Medienspiegel 6.8.2018).

Stefan Knoll (Archivbild: Ullrich)

Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung sollten von den Börsianern für 32 Prozent Firmenanteil zwischen 68 Millionen und 92 Millionen Euro erlöst werden. Das ist nach Meinung des Fachjournalisten Herbert Fromme „ein kühner Preis“. Die Bewertung entspreche dem Drei- bis Vierfachen des Umsatzes, während die Allianz mit 77 Milliarden Euro deutlich weniger als ein Jahresumsatz von 126 Milliarden Euro wert sei (VersicherungsJournal Medienspiegel 30.10.2018).