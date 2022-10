Dela übernimmt deutsches Monuta-Portfolio

13.10.2022

Zum 1. November 2022 übernehmen die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland das Versicherten-Portfolio der Monuta Versicherungen, Zweigniederlassung Deutschland der Monuta Verzekeringen N.V. Dela teilte am Donnerstag mit, dass die zuständige Aufsichtsbehörde De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) nun die Transaktion genehmigt habe.

Angaben zu den Transaktionskosten sind der Pressemeldung nicht zu entnehmen. Bis Ende 2023 sollen die Verträge vollständig in das Dela-Deutschlandgeschäft integriert werden. Das Portfolio umfasse etwa 120.000 Kunden, heißt es weiter. Der Dela-Kundenstamm hierzulande steigt dadurch auf etwa 300.000.

Eine entsprechende Absichtserklärung hatten die beiden Akteure mit niederländischen Wurzeln schon Mitte Juni veröffentlicht. Bereits seinerzeit wurde explizit hervorgehoben, dass die Übernahme keine Auswirkungen auf den Service für die bestehenden Versicherungsnehmer und Vertriebspartner der Monuta in Deutschland habe (VersicherungsJournal 14.6.2022).

Die Monuta unterhält seit 2007 eine deutsche Niederlassung, die Dela ist vor etwa viereinhalb Jahren auf dem deutschen Markt gestartet (6.2.2018). Die Dela schaffte es in den letzten Ratingauflagen der Morgen & Morgen GmbH (M&M) sowohl beim Sterbegeld als auch in Sachen Risikoleben in die Riege der Anbieter mit mindestens einem Fünf-Sterne-Tarif (4.12.2020, 1.12.2021).

In vergleichsweise kurzer Zeit hat sich die Dela zudem insbesondere im unabhängigen Vermittlermarkt einen Namen im Geschäftsfeld Todesfallvorsorge gemacht. So landete das Unternehmen in den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends der BBG Betriebsberatungs GmbH in beiden Segmenten auf den vordersten Plätzen (24.11.2021). Dies gilt auch für die Qualitätsumfragen der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. (30.3.2022, 11.4.2022).