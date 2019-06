DA Direkt: Kunden bekommen persönliche Ansprechpartner

26.6.2019

Am 1. Juli startet die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) ein neues Beratungsangebot. Ein Service-Netzwerk soll den Kunden der Zurich-Tochter einen persönlichen Versicherungs-Fachberater am Telefon bieten. Eine repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag von DA Direkt zeigte, dass sich Kunden im Umgang mit Direktversicherern einen festen Ansprechpartner in ihrer Online-Versicherungsberatung wünschen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die 34 Geschäftsstellen in Deutschland sollen für das Angebot vollständig in das neue Service-Netzwerk integriert werden, so die Gesellschaft. Die Mitarbeiter der Geschäftsstellen werden in das neue Netzwerk überführt. Das heißt, die telefonische Kundenberatung erfolgt künftig aus dem Home-Office der Angestellten.

Bild: DA Direkt

Über die Website des Versicherers sei der eigene Berater frei wählbar und nach erster Kontaktaufnahme dem Kunden fest zugeordnet. Mit dem Start der neuen Offerte will der Versicherer nach eigenen Angaben „eine Erreichbarkeit an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden lang“ gewährleisten.

Mit dem neuen Service werde jetzt „ein zentraler Meilenstein der Ende Januar“ durch DA-Direkt-Chef Peter Stockhorst eingeleiteten Neuausrichtung erreicht, so das Unternehmen (VersicherungsJournal 17.7.2018, 5.9.2017). Zusätzlich will der Versicherer 2019 sein Geschäft um Krankenzusatzpolicen erweitern (VersicherungsJournal 25.1.2019).