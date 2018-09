Coya geht mit Hausratversicherung online

25.9.2018

Das Insurtech Coya AG ist jetzt wie angekündigt mit seinem ersten Produkt, einer Hausratpolice, gestartet (VersicherungsJournal 13.8.2018). Im Juni hatte das Unternehmen die Zulassung als Schaden-/ Unfallversicherung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) erhalten (VersicherungsJournal 25.6.2018).

Die digitale Hausratversicherung kostet ab 1,79 Euro im Monat. Coya strebt hier nach eigener Aussage „eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse im Markt an“ und verzichtet komplett auf den Vertrieb durch Vermittler. „Wir möchten Versicherung so einfach machen, dass die Kunden keinen Versicherungsberater mehr brauchen, um Verträge zu verstehen“, erklärt Thomas Münkel, Vorstandsvorsitzender des Start-ups dazu.

Thomas Münkel (Bild: Christian Manthey)

Kunden können den Vertrag online am Rechner oder per Smartphone abschließen. Nach Eingabe der Basisinformationen wie Name, Postleitzahl und Wohnfläche soll der Nutzer digital sein persönliches Angebot erhalten. Die Vertragslaufzeiten seien flexibel, täglich und mit sofortiger Wirkung kündbar. Neben der Hausratpolice will Coya „schon bald über sogenannte Micro-Policen einzelne Gegenstände versichern“, so das Start-up in einer Mitteilung.