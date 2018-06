Coya erhält Bafin-Lizenz

25.6.2018

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat dem Insurtech-Unternehmen Coya AG Ende vergangener Woche die Zulassung als Schaden-/ Unfallversicherung erteilt, wie die Berliner am Montagmorgen mitteilten. In den kommenden Wochen soll das erste Versicherungsprodukt am Markt positioniert werden, heißt es weiter.

Erst Anfang des Monats hatte Coya von einer Series-A-Finanzierung mit einem Volumen von knapp 30 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 25 Millionen Euro) berichtet. Mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt rund 40 Millionen US-Dollar (etwa 34 Millionen Euro) sieht sich das Unternehmen als eines der in dieser frühen Phase am besten finanzierten Start-ups aller Zeiten in Europa (VersicherungsJournal 7.6.2018).

Das Coya-Führungsteam (v.l.n.r.): Sebastian Villarroel, Andrew Shaw, Laura Kauther, Thomas Muenkel, Peter Hagen (Bild: Coya, Christian Manthey Photography)

Coya plant, ein Serviceangebot zu schaffen, das – so das Unternehmen – „ohne Papierkram oder Mittelsmänner“ wie etwa Vermittler auskommt „und so deutlich günstiger, schneller, flexibler und digitaler ist als bisherige Versicherungsangebote. Per Handy oder Computer können die Kunden ihre Versicherung bei Coya künftig abschließen und Schäden melden“, wird weiter mitgeteilt.