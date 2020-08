Corona macht Allianz-Kunden und die Vertreter „digitaler“

13.8.2020 – Das erste Halbjahr 2020 brachte der Allianz Deutschland nach eigener Einschätzung trotz Corona „robuste Geschäftsergebnisse“. Deutliche Spuren hinterließen die Folgen der Pandemie aber gleichwohl sowohl im Zahlenwerk wie darüber hinaus.

„Das Kundenverhalten wird durch die Erfahrungen mit Corona noch digitaler“, lässt sich Klaus-Peter Röhler, der Vorstandsvorsitzende der Allianz Deutschland AG, in einer Pressemitteilungen zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2020 zitieren. So hätten sich beispielsweise die Zugriffszahlen auf die Unternehmens-Webseite im Vergleich vom ersten zum zweiten Quartal 2020 um zwölf Prozent erhöht.

Bei den rund 8200 Vertretern zeigt das Virus den Angaben zufolge ebenfalls deutliche Wirkung. Mehr als 90 Prozent von ihnen böten inzwischen Online-Beratungen an, und die Nutzung dieses Instruments sei von Anfang März bis Mitte Mai um rund zwei Drittel gestiegen.

Neugeschäft leidet trotz wachsender Online-Akzeptanz spürbar unter Corona

Klaus-Peter Röhler (Archivbild: Lier)

Zu verdanken sei nicht zuletzt der „sehr guten“ digitalen Vorbereitung des Unternehmens, dass die Vertreter Tarifänderungen und Vertragsabschlüsse digital durchführen und zeitweise rund 90 Prozent der etwa 26.400 Mitarbeiter vom Homeoffice aus tätig werden konnten. Dennoch ging während der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen das Neugeschäft deutlich zurück.

Inzwischen zeichne sich aber wieder ein Aufwärtstrend ab, wird mitgeteilt. In der Berichtsperiode habe die Gruppe trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einem Umsatzanstieg von insgesamt 1,7 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro „hohe Widerstandskraft“ gezeigt und „robuste Geschäftsergebnisse“ erzielt. Allerdings sank das Nettoergebnis insgesamt um 31,4 Prozent auf 544 Millionen Euro.

Operatives Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung legt zu

Die Schaden- und Unfallversicherung trug in der ersten Jahreshälfte 6,7 Milliarden zum Gesamtumsatz bei und damit ein Prozent mehr als in der Vergleichszeit 2019 (VersicherungsJournal 15.8.2019). Die Neu- und Mehrbeiträge gingen jedoch um 6,3 Prozent zurück.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 518 Millionen Euro. Dies ist den Angaben zufolge wie schon im Vorjahr (3.3.2020) vor allem auf positive Sondereffekte zurück zu führen. Außerdem fielen wesentlich geringere Elementarschäden an.

Rückgang der Pkw-Neuzulassungen schlägt auf Allianz durch

Deutliche Auswirkungen habe die Corona-Pandemie in diesem Geschäftsbereich wegen des Rückgangs der Pkw-Neuzulassungen nicht zuletzt beim Neugeschäft in der Kfz-Versicherung gezeigt. „Sehr erfreulich“ habe sich dagegen die Kooperation mit dem ADAC entwickelt.

Kunden, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr weniger fahren als geplant, wurde eine sofortige Prämienrückerstattung angeboten. Die haben bisher nahezu 60.000 Versicherte erhalten, wird weiter mitgeteilt. Merklich angestiegen sei in der Schaden- und Unfallversicherung die Nachfrage nach Arbeits- und Vertragsrechtsschutz-Versicherungen.

Nachdenken über neuartige Pandemie-Deckungen bei Betriebsschließungen

Zur strittigen Frage um eine Leistungspflicht bei Corona-bedingten Betriebsschließungen wird angemerkt, dass nach Auffassung der Gruppe kein Versicherungsschutz besteht.

Sie habe im Rahmen des „bayerischen Modells“ (6.4.2020) Hotel- und Gaststättenbetriebe bundesweit dennoch bereits mit einem „höheren zweistelligen Millionenbetrag“ unterstützt. Drei Viertel der betroffenen Kunden hätten entsprechende Angebote mittlerweile angenommen.

Außerdem denke auch die Allianz in Zusammenarbeit mit der Politik und Verbänden derzeit darüber nach, wie künftig eine Pandemie- Absicherung beispielsweise in Gestalt einer Private Public Partnership organisiert werden könne. Bevorzugt werde hier ein „übergreifender europäischer Rahmen“, der lokal umgesetzt und an den länderspezifischen Kontext angepasst werde.

Starker Rückgang des Neugeschäfts in der Lebensversicherung

In der Lebensversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 1,6 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro, aber das Neugeschäft ging um rund 13 Prozent zurück. Das operative Ergebnis verminderte sich um 6,3 Prozent auf 531 Millionen Euro.

Der starke Neugeschäftsrückgang wird darauf zurückgeführt, dass sich die Vorsorgesparer über mehrere Monate hinweg wegen Corona und den Folgen zurückgehalten hätten. Auch hier zeichne sich inzwischen aber eine Entspannung ab.

Angebote zur Stundung von Versicherungsbeiträgen ausgeweitet

Die Gesellschaft habe, um den Kunden angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten eine flexible Reaktion auf finanzielle Herausforderungen zu ermöglichen, die bestehenden Angebote zur Stundung von Versicherungsbeiträgen noch einmal deutlich ausgeweitet. Das sei von den Kunden insbesondere im April in Anspruch genommen worden, wird angemerkt.

Herausgestellt wird das starke Sicherungsvermögen der Allianz. Dadurch und durch den langfristigen Anlagehorizont mit gut planbaren Ein- und Auszahlungen könne sie Schwankungen an den Kapitalmärkten gut ausgleichen.

Stabiles Neugeschäft in der Krankenversicherung

Ein stabiles Neugeschäft und ein Anstieg der Beitragseinnahmen um 4,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro wird für die Krankenversicherung gemeldet. Der gesamte Gesundheitsbereich erfährt wegen Corona nach Einschätzung der Allianz derzeit einen besonders starken Digitalisierungsschub.

Außerdem sei aktuell eine spürbare Steigerung der allgemeinen Sensibilität in Bezug auf Gesundheitsthemen zu beobachten, die sich auch im wachsenden Interesse an der betrieblichen Krankenversicherung widerspiegele. Das operative Ergebnis der Krankenversicherung brach in der Berichtsperiode jedoch um 41,3 Prozent auf 53 Millionen Euro ein.

Kapitalanlage-Ergebnis schrumpft insgesamt um mehr als ein Fünftel

Grund dafür seien, wie bei der Lebensversicherung, hauptsächlich Abschreibungen wegen der durch Corona verursachten Turbulenzen am Kapitalmarkt. Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen, die um 2,3 Prozent auf 357,1 Milliarden Euro anstiegen, reduzierte sich dadurch über alle Sparten hinweg um 22,1 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.

Nicht berücksichtigt sei dabei allerdings, dass die im zweiten Quartal eingetretenen Werterholungen bei Aktien, auf die im ersten Quartal Abschreibungen vorgenommen worden waren, aufgrund entsprechender Rechnungslegungs-Vorschriften noch nicht ausgewiesen werden dürfen. Dennoch habe die Gruppe von der Erholung bereits im zweiten Quartal wirtschaftlich profitiert.

Kunden billigen der Allianz eine höchste Krisen-Festigkeit zu

Insgesamt sei es der Allianz Deutschland durch ihre Finanzstärke und die langjährige Expertise in der Kapitalanlage gelungen, die starken Schwankungen an den Kapitalmärkten „ größtmöglich abzufedern“, wird wiederholt ausgeführt. Dies werde auch von den Kunden gewürdigt.

Im Rahmen einer wöchentlichen Umfrage zu verschiedenen Themen rund um Corona hätten über 90 Prozent von ihnen angegeben, dass die Gruppe die Corona-Zeit gut überstehen werde. Damit sei sie als krisenfestester Versicherer eingestuft worden.