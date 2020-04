Corona dominiert den Huk-Coburg-Jahresrückblick

1.4.2020 – Ob Kfz-, Haftpflicht-/Unfall-/Sach- oder Rechtsschutz-Versicherung: Für das Geschäftsjahr 2019 konnte die Gruppe in vielen Sparten wiederum Neugeschäftsrekorde vermelden. Das wird sich in einem Jahr so aller Voraussicht nach jedoch nicht wiederholen lassen, mutmaßte Klaus-Jürgen Heitmann bei der mehr von den Unwägbarkeiten der Corona-Problematik als vom Zahlenwerk 2019 geprägten Bilanz-Vorlage.

Die Huk-Coburg Versicherungsgruppe hat am Dienstag ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2019 (PDF, 1,6 MB) vorgelegt.

Neugeschäftsrekorde in den SHUK-Sparten

Klaus-Jürgen Heitmann (Archivbild: Müller)

In der Kfz-Versicherung, der mit weitem Abstand wichtigsten Sparte, hat der Konzern mit einem Bestandsplus von vier Prozent auf 22,2 Millionen Kfz-Versicherungsrisiken einen neuen Rekordwert beschert. Das berichtete Klaus-Jürgen Heitmann Sprecher der Vorstände der Huk-Coburg.

Die Beitragseinnahmen in dieser Sparte stiegen bei wieder wachsendem Wettbewerbsdruck um 2,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro.

Weitere Neugeschäfts-Rekorde gab es 2019 seinen Angaben zufolge auch in der Haftpflicht-/Unfall- und Schadenversicherung, wo die Bruttobeiträge um 4,8 Prozent auf 963 Millionen Euro zulegten, sowie in Rechtsschutz mit einem Beitragsplus von 1,7 Prozent auf 275 Millionen Euro. In der Krankenversicherung wuchs der Vertragsbestand um 2,2 Prozent auf 2,98 Millionen „nachhaltig“.

Positiv war das Neugeschäft laut Heitmann auch in der Lebensversicherung. Der Vertragsbestand ging hier allerdings um 2,3 Prozent auf 856.400 Stück zurück und die Beitragseinnahmen verminderten sich um 2,2 Prozent auf 808 Millionen Euro. Dieser Rückgang wurde mit hohen regulären Abläufen und gleichzeitig zielgruppenbedingt mit eher wenig Einmalbeiträgen erklärt.

Marktanteilszugewinne in fast allen Geschäftsbereichen

Alles in allem habe die Gruppe im Berichtsjahr somit in nahezu allen Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewinnen können, stellte Heitmann fest. Hinzu kam „ein sehr erfreuliches Jahresergebnis, das wir so nicht erwartet hatten“.

Allerdings sank das versicherungstechnische Ergebnis um 10,3 Prozent auf 364 Millionen Euro. Zwar stiegen die verdienten Beiträge für eigene Rechnung insgesamt um 2,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Aber gleichzeitig nahmen die Leistungen für Kunden um 5,2 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zu.

Das führte zu einen Anstieg der Schaden/Kosten-Quoten von 90,7 auf 92,8 Prozent in der Schaden-Unfallversicherung sowie von 93,7 auf 97,2 Prozent in der Kfz-Sparte.

Das konnte durch das Ergebnis aus den Kapitalanlagen jedoch mehr als kompensiert werden, die um 3,4 Prozent auf 34,5 Milliarden Euro anwuchsen.

Konzern-Jahresüberschuss legt kräftig zu

Das Kapitalanlageergebnis stieg um 24,6 Prozent auf 852 Millionen Euro an und entwickelte sich damit völlig konträr zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 4.4.2019). Der Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern kletterte dadurch um 13,2 Prozent auf 640 Millionen Euro und nach Steuern um 32,7 Prozent auf 453 Millionen Euro.

Bei dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stärkt das weiter die Finanzkraft. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 81,9 auf 86 Prozent.

Huk-Coburg Konzernbericht 2019 (Bild: Huk-Coburg)

Coronavirus sorgt für unterschiedlichste Herausforderungen

Unerwartet massiv gewachsen sind – nach Ablauf der Berichtsperiode – durch das Corona-Virus allerdings auch die sowohl technologischen wie strategischen Herausforderungen, wie Heitmann und seine Vorstandskollegen darlegten. Dies gelte also keineswegs nur mit Blick auf die dadurch noch völlig unabsehbaren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Bereits Mitte Februar seien zunächst für die Mitarbeiter Schutzmaßnahmen getroffen worden, berichteten sie. Mitte März folgte die Schließung der Kundendienste an den Außenstellen, und seit 23. März arbeiten rund 90 Prozent aller rund 10.500 Mitarbeiter des Konzerns im Home-Office.

Die Kosten dieser Umstellungen bewegten sich zumindest derzeit noch im überschaubaren Rahmen, wurde mitgeteilt. Welche strategischen Konsequenzen die Erfahrungen allerdings langfristig haben, die sowohl Kunden wie Mitarbeiter durch den jetzt erzwungenen Wechsel von persönlichen zu eher digitalen Kontakten machen, lasse sich derzeit dagegen noch kaum abschätzen.

Mit Blick auf künftige Formen des Kundenkontakts könnten jedoch beispielsweise die Erkenntnisse nützlich sein, die sich aus den Daten gewinnen lassen, welche im Zusammenhang mit der Telematik in der Kfz-Versicherung anfallen, deutet der Konzernchef an. Die Zahl der Kunden, die sich für den vor Jahresfrist eingeführten Telematik-Tarif (5.11.2019) entschieden habe, liege inzwischen bei 215.000.

Schadenaufwand dürfte sinken

Ihren 1.600 Partner-Werkstätten will die Huk-Coburg seit 24. März mit einer Sofortunterstützung zur Liquiditätssicherung zur Seite stehen.

Deren Rechnungen würden nunmehr nämlich nicht erst dann beglichen, wenn die Autoreparaturen bei Huk-Coburg-Kunden mit einem Kfz-Kasko-Tarif mit Werkstattbindung abgeschlossen seien. Vielmehr überweise ihnen der Versicherer nun sofort die Hälfte des Betrages, der im Kostenvoranschlag genannt wird.

Insgesamt werde der Schadenaufwand der Sparte im laufenden Jahr wahrscheinlich sinken, nachdem das öffentliche Leben in Deutschland wegen des Corona-Virus‘ weitgehend zum Stillstand gekommen ist. Davon könnte das Unternehmen sogar stärker profitieren als Wettbewerber.

Dies deshalb, weil gewerbliches Geschäft bei dem Traditionsversicherer in der Rechtsform eines Gegenseitigkeitsvereins eine eher geringe Rolle spielt. Ganz massiv in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind derzeit schließlich vor allem seine wichtigste Klientel, die Privatkunden.

Das Geschäftsjahr 2020 hatte zunächst gut begonnen

Viel mehr an Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr wollte Heitmann angesichts der Corona-bedingten Ungewissheiten bei der Präsentation der Jahresergebnisse 2019 allerdings nicht wagen.

Dabei hatte die Gruppe 2020 zunächst relativ nahtlos an die Erfolgsserie des Berichtsjahres anschließen können, wie er anmerkte.