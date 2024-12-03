Claas Kleyboldt verstorben

3.2.2026
Der studierte Jurist Claas Kleyboldt starb am 23. Januar im Alter von 88 Jahren. Mehr als 33 Jahre lang war er im Vorstand und im Aufsichtsrat der Axa-Gruppe und ihrer Vorgängergesellschaften aktiv.
Kleyboldt begann seine Karriere im Versicherungsmanagement als Mitarbeiter der Allianz Versicherungs-AG. 1974 wechselte er als Vorstandsmitglied zu den Colonia Versicherungen nach Köln und übernahm dort die Zuständigkeit für Vertrieb, Marketing und Ausland. 1980 wurde er Vorstandsvorsitzender der zum Colonia-Konzern gehörenden Nordstern-Versicherungen.
Im Jahr 1991 wurde Kleyboldt Vorstandsvorsitzender der neu geschaffenen Holdinggesellschaft Colonia Konzern AG, die 1997 in der Axa Konzern AG aufging.
Bis 1999 wechselte der Manager in den Aufsichtsratsvorsitz der Axa Konzern AG sowie mehrerer deutscher Tochtergesellschaften. Dieses Ämter übte er bis 2007 aus.
Anschließend wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats auf Lebenszeit ernannt – eine Würdigung für seine langjährigen Verdienste und seine prägende Rolle im Konzern.
Von 1993 bis 1999 gehörte Kleyboldt zudem dem Präsidium des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) an. Einen Namen machte er sich auch als Stiftungsgründer. Nach dem tragischen Unfalltod seines Sohnes gründete er 1999 gemeinsam mit seiner Frau die Mathias-Kleyboldt-Stiftung zur Förderung hochbegabter Kinder. Für seine Verdienste wurde er mit dem Verdienstorden erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.