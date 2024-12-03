Claas Kleyboldt verstorben

3.2.2026

Der studierte Jurist Claas Kleyboldt starb am 23. Januar im Alter von 88 Jahren. Mehr als 33 Jahre lang war er im Vorstand und im Aufsichtsrat der Axa-Gruppe und ihrer Vorgängergesellschaften aktiv.

Claas Kleyboldt (Bild: Axa)

Kleyboldt begann seine Karriere im Versicherungsmanagement als Mitarbeiter der Allianz Versicherungs-AG. 1974 wechselte er als Vorstandsmitglied zu den Colonia Versicherungen nach Köln und übernahm dort die Zuständigkeit für Vertrieb, Marketing und Ausland. 1980 wurde er Vorstandsvorsitzender der zum Colonia-Konzern gehörenden Nordstern-Versicherungen.

Im Jahr 1991 wurde Kleyboldt Vorstandsvorsitzender der neu geschaffenen Holdinggesellschaft Colonia Konzern AG, die 1997 in der Axa Konzern AG aufging.

Bis 1999 wechselte der Manager in den Aufsichtsratsvorsitz der Axa Konzern AG sowie mehrerer deutscher Tochtergesellschaften. Dieses Ämter übte er bis 2007 aus.

Anschließend wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats auf Lebenszeit ernannt – eine Würdigung für seine langjährigen Verdienste und seine prägende Rolle im Konzern.

Von 1993 bis 1999 gehörte Kleyboldt zudem dem Präsidium des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) an. Einen Namen machte er sich auch als Stiftungsgründer. Nach dem tragischen Unfalltod seines Sohnes gründete er 1999 gemeinsam mit seiner Frau die Mathias-Kleyboldt-Stiftung zur Förderung hochbegabter Kinder. Für seine Verdienste wurde er mit dem Verdienstorden erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.