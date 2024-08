BVK-Präsident Michael H. Heinz erhält Bundesverdienstkreuz

27.8.2024

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Übergabe erfolgte am Montag in seiner Heimatstadt Siegen durch Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Heinz erhält die hohe Auszeichnung für sein jahrzehntelanges unermüdliches Eintreten für die Interessen und Belange der mittelständischen Wirtschaft sowie sein ehrenamtliches Engagement als BVK-Präsident und als Präsident des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft e.V. (BDWi), heißt es in einer Pressemitteilung. Er ist seit 1997 Präsidiumsmitglied des BVK und seit 2004 dessen Präsident.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

In ihren Laudationes gratulierten Michael Grosse-Brömer (CDU), Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Bundestagswirtschaftsausschusses, Nic De Maesschalck, Direktor des europäischen Dachverbandes der Vermittler Bipar Aisbl, Ralf-Michael Löttgen, BDWi-Bundesgeschäftsführer sowie BVK-Ehrenpräsident Ludger Theilmeier.