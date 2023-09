BVK Brandgilde Versicherungskontor mit neuer Geschäftsführerin

27.9.2023

Das Führungsteam der BVK Brandgilde Versicherungskontor GmbH bekommt Verstärkung. Jennifer Sals (35) ist in die Geschäftsführung des Tochterunternehmens der Itzehoer Versicherungen und der Apella AG aufgestiegen. Sie arbeitet auf der Chefetage künftig mit Holger Iben (Leiter Itzehoer Maklervertrieb) und Harry Kreis (Vorstand Apella) zusammen.

Die gelernte Versicherungskauffrau und Betriebswirtschaftlerin leitet seit 2019 die Vertriebsunterstützung im Maklervertrieb der Itzehoer, zu der auch das Brandgilde Versicherungskontor gehört. Zum 1. Januar wird sie zusätzlich die stellvertretende Leitung des Itzehoer Maklervertriebs übernehmen.

„Jenni hat den Neuaufbau der BVK von Anfang an aktiv mitgestaltet. Ihre Expertise in der Geschäftsleitung wird uns helfen, unsere operativen sowie strategischen Ziele zu erreichen, so dass wir der Maklerpool von Mensch zu Mensch werden“, lässt sich Iben zu der Personalie zitieren.

Jennifer Sals (Bild: Apella)

2021 übernahm Apella von der Itzehoer mit 51 Prozent die Mehrheit an der BVK Brandgilde Versicherungskontor (VersicherungsJournal 5.8.2021). Mittlerweile bezeichnet sich das Unternehmen als „Vollsortimenter, der seinen Vertriebspartnern exklusive Anbindungen an alle gängigen Versicherer sowie eine moderne technische Infrastruktur“ bietet.