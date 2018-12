BDJ verstärkt Geschäftsleitung

7.12.2018

Zum 1. Januar berufen die Inhaber der BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, Robert von Bennigsen und Dr. Johann-C. Paschen, Claas Hußmann (32) zusätzlich in die Geschäftsleitung. Nach fünf Jahren als Kundenbetreuer übernimmt er künftig die Verantwortung für die Entwicklung und Steuerung des Vertriebs, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Vor seiner Tätigkeit für BDJ arbeitete der Manager als Trainee und Kundenbetreuer bei der inhabergeführten Funk-Gruppe GmbH in Hamburg sowie als Kundenbetreuer bei dem Inhouse-Broker der Otto-Group. In seiner neuen Position berichtet der Geschäftsleiter direkt an die Inhaber der BDJ-Gruppe.

Claas Hußmann (Bild: BDJ)

Das Unternehmen ist Teil der Burmester, Duncker & Joly Gruppe und als Industrie-Versicherungsmakler tätig. BDJ ist nach eigenen Angaben in über 110 Ländern der Welt vertreten und mit 90 spezialisierten Beratern in Hamburg, Berlin und Köln präsent.