Barmeniagothaer Asset Management bekommt neuen Vorstandssprecher

14.3.2025

Im Rahmen ihrer Fusion hatten die Partner der Barmenia.Gothaer Finanzholding AG zu Beginn des Jahres auch ihre Einheiten für die Kapitalanlagen zusammengeführt. Die Gothaer Asset Management AG wurde in Barmeniagothaer Asset Management AG umbenannt und Christof Kessler (61) sowie Dr. Anton Buchhart (54) wurden zu den Vorständen ernannt (VersicherungsJournal 10.1.2025).

Doch zum 30. Juni 2025 wird Kessler in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge tritt Gerrit Heine an, wie die Holding am Donnerstag mitteilte. Der 49-jährige Diplom-Betriebswirt kommt von der Munich Re. Hier hatte er seit 2016 die regionale Verantwortung für den Geschäftsbereich Munich Re Markets in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Skandinavien, Finnland und Osteuropa inne.

Zuvor bekleidete Heine ab 2002 bereits Führungspositionen bei Bankhäusern wie der Morgan Stanley Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE und der Credit Suisse Deutschland AG. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen im Bereich Kapitalmanagement und Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement (ALM). Zudem war er in der Konzeption neuer Sparprodukte für Lebensversicherer und Pensionskassen tätig.

Heine wird zukünftig bei der Barmeniagothaer Asset Management das Middle- und Backoffice leiten. In dieser Rolle ist er verantwortlich für das Controlling, Reporting sowie die Risikoüberwachung und das Risikomanagement. Das Backoffice wird sich unter seiner Aufsicht um die Buchhaltung und Bewertung der gehaltenen Geldanlagen kümmern.

Gerrit Heine (Bild: Barmeniagothaer)

Kesslers Funktion als Leiter des Frontoffice übernimmt nach seinem Austritt Anton Buchhart, der fortan die Anlageentscheidungen verantwortet. Kessler war seit 2010 als CEO der Gothaer Asset Management AG für die Geldanlage des Unternehmens zuständig. Er verabschiedet sich nach 36 Jahren Tätigkeit in der Finanzbranche.