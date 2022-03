Axa-Chef will ein gutes Vorbild sein

9.3.2022 – In der Pandemie haben sich seelische Probleme verschärft. Axa-Chef Thilo Schumacher sprach bei der Onlineveranstaltung „Axa Science Talk“ von der Verantwortung der Arbeitgeber. Hier wolle man Vorbild sein. Welche Wirkung eine Zunahme von psychischen Erkrankungen auf Tarife und Underwriting haben, blieb offen.

28 Prozent der für den „Axa Mental Health Report“ Befragten in Deutschland leiden unter einer seelischen Erkrankung. 19 Prozent der Befragten nannten dabei als Krankheit eine Depression. Mögliche Langzeitfolgen der psychosozialen Pandemie-Begleiterscheinungen wie etwa eingeschränkte Kontakte, Einsamkeit, Angst vor Infektionen oder Jobverlust lassen sich noch nicht abschätzen.

Thilo Schumacher (Bild: Axa)

Als Versicherer wie auch als Arbeitgeber will die deutsche Axa-Gruppe diese Entwicklung „genau beobachten“ und ihr entgegenwirken, sagte Thilo Schumacher, CEO der Axa Konzern AG, am Dienstag bei der Onlineveranstaltung „Axa Science Talk“. Arbeitgeberseitig wolle man sich bemühen und Verantwortung übernehmen.

„Wir sind noch weit weg von perfekt. Aber wir wollen einen Ort schaffen, an den die Mitarbeitenden gerne kommen und an dem sie sich wohlfühlen“, so Schumacher.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Studie habe gezeigt, dass für 44 Prozent der Frauen durch die Coronakrise die allgemeinen Herausforderungen und Lebensprobleme zugenommen hätten – bei den Männern waren es 31 Prozent. Auffallend sei, dass die mentale Belastung der Frauen mit Kindern in Deutschland erheblich über dem europäischen Durchschnitt liege.

Die Axa wolle die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Dazu gebe es mit Teilzeit, flexiblen Aus- und Arbeitszeiten, Homeoffice und Betriebskindergärten schon viele Maßnahmen. Wichtig sei es aber auch, dass Führungskräfte dies vorlebten.

„Mütter und Karriere – wir sagen: Das geht!“, so Schumacher. Auch wirtschaftlich mache diese Haltung Sinn. Denn man müsse als Arbeitgeber nicht nur die besten Mitarbeiter gewinnen, sondern auch langfristig halten können.

Niederschwellige Angebote

Aus Sicht des Versicherers gelte es zu beobachten, ob die Pandemie zu einer dauerhaften Erschöpfung in der Gesellschaft und demzufolge auch generell höheren Leistungsausgaben führt. In der privaten Krankenversicherung versuche man der Chronifizierung mit niederschwelligen und frühzeitigen Angeboten entgegenzuwirken.

Maßnahmen seien hier beispielsweise Online- und Telemedizin, Hotlines und Hilfe bei der Suche nach einem Therapieplatz.

Für diese Studie hat das Meinungsforschungs-Institut Ipsos S.A. im Auftrag des Versicherers im September und Oktober 2021 rund 1.000 Personen zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland repräsentativ online befragt. Zudem wurde in zehn weiteren europäischen und asiatischen Ländern bevölkerungs-repräsentativ befragt. Teile des „Axa Mental Health Report“ sind unter diesem Link einsehbar.