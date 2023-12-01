Attikon kauft zweiten Immobilien-Versicherungsmakler

30.1.2026

Die auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Maklerbetrieben für Firmen- und Gewerbekunden spezialisierte Attikon Finanz AG hat ein neues Mitglied in die Firmengruppe integriert. Rückwirkend zum 1. Januar wurde die Versicherungskontor Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG zu einem nicht genannten Kaufpreis übernommen.

Dieses weiterhin von Daniel Dopierala (39) geführte Unternehmen mit Sitz im schleswig-holsteinischen Wankendorf ist als Versicherungsmakler registriert. Die rund zehn Mitarbeiter betreuen überwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften und Hausverwalter sowie Baugenossenschaften und private Immobilienunternehmen.

„Durch die Einbindung in die Attikon-Gruppe erhält das Versicherungskontor Wohnungswirtschaft Zugang zu einem erweiterten Leistungsportfolio“, betont der Käufer. „Dazu zählen gruppenweite Deckungs- und Spezialkonzepte, digitale Service- und Schadenlösungen sowie gebündeltes fachliches Know-how aus den angeschlossenen Gesellschaften.“

Der aktuelle Zukauf in Norddeutschland sei Teil des strategischen Wachstumskurses der Firmengruppe mit Sitz in Düsseldorf. Attikon hat zum Jahreswechsel auch die ebenfalls auf Immobilienfirmen spezialisierte Assekuranz Makler Grossmann GmbH aus dem baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen angeschlossen (VersicherungsJournal 27.11.2025).