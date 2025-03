Allianz-Konsortium übernimmt Viridium

19.3.2025 – Ein Konsortium unter Leitung der Allianz übernimmt die Viridium Gruppe – und damit den größten Run-off-Versicherer Deutschlands. Das bestätigen der Münchener Konzern und der bisherige Mehrheitseigentümer Cinven gegenüber der Presse. Demzufolge haben sich beide Parteien auf eine Übernahme verständigt.

Was bisher nur spekuliert wurde, ist nun offiziell: Demnach wird ein Konsortium, das von der Allianz SE angeführt wird, die Run-off-Versicherungsgruppe Viridium Holding AG übernehmen. Das gaben die britische Beteiligungsgesellschaft Cinven Ltd. und die Allianz-Gruppe am Mittwoch bekannt.

Laut den Pressemeldungen gehören dem Konsortium neben dem Münchener Konzern weitere große Versicherungsunternehmen und auch die Blackrock-Gruppe an. Die beteiligten Versicherer sind die Generali Financial Holdings, die Hannover Rück SE sowie der japanische Lebensversicherer T&D Holdings, Inc.

Transaktion kostet 3,5 Milliarden Euro

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf circa 3,5 Milliarden Euro (Kaufpreis einschließlich Eigenkapital- und Fremdfinanzierung), so berichtet die Allianz. Davon erwerbe die T&D Holdings den größten Anteil.

Welchen Teil der Konzern selbst hält, teilen die Münchener hingegen nicht mit. Laut einem unbestätigten Bericht der Süddeutschen Zeitung soll die Allianz künftig etwa 25 Prozent an der Gesellschaft halten und dafür 900 Millionen Euro zahlen. Auch die Generali, die aktuell zehn Prozent halte, überlege, ihre Anteile aufzustocken (VersicherungsJournal 14.3.2025).

Viridium – Deutschlands größter Versicherungskonsolidierer

Damit wechselt Deutschlands größter Versicherungskonsolidierer den Besitzer. Die Viridium-Gruppe ist auf die Abwicklung von Altverträgen spezialisiert, vor allem in der Lebensversicherung. Hierfür werden Bestände anderer Versicherer übernommen. Neugeschäft zeichnet das Unternehmen nicht.

Nach eigenen Angaben zählt Viridium aktuell 3,4 Millionen Versicherte und verwaltet Kapitalanlagen im Umfang von 67 Milliarden Euro. Das Unternehmen zählt 900 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 wurde ein Nettogewinn von 325 Millionen Euro erzielt.

Übernahme der Heidelberger Leben machte den Anfang

Entstanden ist Viridium im Jahr 2014. Damals taten sich der britische Finanzinvestor und die Hannover Rück zusammen, um rund 600.000 Altverträge der angeschlagenen Heidelberger Lebensversicherung AG zu übernehmen und diese auf einer eigenen Plattform abzuwickeln. Das verwaltete Vermögen betrug damals laut Pressetext fünf Milliarden Euro.

Doch zu jetziger Größe wuchs Viridium in Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen, als immer mehr Lebensversicherer versuchten, sich von hochverzinsten Altverträgen zu trennen und diese in den Run-off zu geben. 2019 übernahm der Konsolidierer knapp drei Millionen Verträge der Generali Lebensversicherung AG. Später wurde die erworbene Gesellschaft in Proxalto Lebensversicherung AG umbenannt (1.7.2019).

Darüber hinaus verwaltet Viridium übernommene Bestände der früheren Skandia Lebensversicherung AG und der Entis Lebensversicherung AG.

Kein Wechsel im Managementteam

Ein Wechsel an der Konzernspitze des Run-off-Versicherers rund um CEO Dr. Tilo Dresig (6.11.2023) ist derzeit nicht vorgesehen, teilt die Allianz mit.

„Viridium wird als Plattform unabhängig bleiben. Das Unternehmen wird auch in Zukunft von seinem derzeitigen Management-Team geleitet. Viridium bleibt weiterhin ausschließlich auf die Konsolidierung und Verwaltung von Lebensversicherungsbeständen spezialisiert und wird als ein langfristiger Partner für die europäische Versicherungsbranche fungieren“, schreiben die Münchener.

Darüber hinaus deutet die Allianz an, dass Viridium in Zukunft weitere Zukäufe tätigen könnte und soll. „Die hohe Finanzkraft der neuen Eigentümer ermöglicht es Viridium, als unabhängige, eigenständige Plattform weiter erfolgreich zu wachsen und für ihre 3,4 Millionen aktuellen sowie ihre zukünftigen Kundinnen und Kunden eine finanziell sorgenfreie Zukunft zu sichern“, heißt es im Pressetext.

Generali und Hannover Rück weiterhin beteiligt

„Cinven ist sehr stolz darauf, Viridium von Grund auf aufgebaut und gemeinsam mit dem Viridium-Management zur führenden deutschen Konsolidierungsplattform für Lebensversicherungen entwickelt zu haben“, sagt Bruno Schick, Co-Managing Partner und Leiter des DACH-Teams bei Cinven, zu der Einigung.

Bruno Schick (Bild: Cinven)

„Der Verkauf an ein Konsortium aus weltweit führenden Versicherern und Vermögensverwaltern, in dem auch Hannover Re und Generali weiterhin beteiligt bleiben, bildet eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum und unterstreicht die strategische Bedeutung von Viridium“, so Schick.

Die Übernahme muss noch von den Aufsichtsbehörden bewilligt werden.