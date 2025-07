ACM: Zwei neue Versicherer starten in Deutschland

8.7.2025

Die ACM Lebensversicherung AG und die ACM Versicherung AG haben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Genehmigungen für ihre Geschäftsmodelle erhalten. Beide Akteure sind deutsche Tochtergesellschaften des französischen Versicherers Assurances du Crédit Mutuel S.A. (ACM), der zur Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehört.

Damit können die 2023 gegründeten Unternehmen (VersicherungsJournal 22.11.2024) ab Januar mit dem Vertrieb von Versicherungsprodukten starten. Dieser soll zunächst über das Filialnetz der Targobank AG erfolgen. Ein Pilotzeitraum hat bereits begonnen. Bis zum Ende des Jahres 2025 will man auf dem deutschen Markt dann voll operativ sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zunächst sollen Produkte in den Bereichen Altersvorsorge, Kreditversicherungen, Vorsorge und ergänzende Produkte vermarktet werden. In einem weiteren Schritt soll die Oldenburgische Landesbank (OLB) übernommen werden. Dies eröffne in Zukunft ebenfalls Entwicklungspotenziale, wird berichtet. Deutschland sei ein strategischer Markt für den genossenschaftlichen Konzern. Die von der Bafin erteilte Zulassung stelle einen wichtigen Schritt in der Fortsetzung der Expansion dar.

Über den zwei operativen Tochtergesellschaften steht als Holdinggesellschaft die ACM Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf. Das Vorstandsteam bilden laut Handelsregister Mathieu Dehestru (38), der den Vorsitz inne hat, und Bianca Hövelmann (47). Die Managerin war 2024 zur Neugründung gewechselt und hatte zuvor 19 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen für den Gothaer-Konzern gearbeitet.