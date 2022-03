Zielgruppe Frauen: Versicherungen sind die beliebtesten Investmentprodukte

29.3.2022 – Einer Studie von N26 zufolge möchten zwei von drei Frauen in 2022 ihre Investments um mehr als 54 Prozent von durchschnittlich 932 Euro auf 1.434 Euro pro Monat aufstocken. Ihre beliebtesten Investmentprodukte sind Versicherungen, ihre Hauptbeweggründe sind Altersvorsorge und finanzielle Sicherheit. Besonders offen für zukünftige Finanzanlagen sind Frauen zwischen 18 und 24 Jahren. Die größten Hindernisse bleiben Geldmangel und fehlende Kenntnisse.

WERBUNG

Eine „neue“ Zielgruppe tritt auf den Plan: Immer mehr Zeitschriften, Plattformen, Podcasts und Apps zum Thema „Finanzen“ wenden sich gezielt an weibliche Nutzerinnen. Zuletzt haben die Börsen Frankfurt und München gemeinsam mit dem Magazin Courage eine Seminarreihe aufgelegt und wollen „Frauen motivieren, die ersten Schritte in Sachen selbstbestimmte Geldanlage zu gehen“.

Auf diesen Trend geht eine neue Studie der N26 GmbH ein. Die Autoren wollten wissen: Vor welchen Hürden stehen Frauen aktuell bei der Geldanlage? Was sind ihre Motive und Vorlieben? Wie viel ihres monatlichen Einkommens investieren sie?

Die Hälfte der befragten Frau investiert regelmäßig

Im Februar wurden mehr als 16.000 Studienteilnehmerinnen in fünf europäischen Ländern nach eigenen Angaben repräsentativ befragt, davon 4.000 in Deutschland. Die Hälfte von ihnen investiert regelmäßig, die andere Hälfte investiert nicht. Ihre Antworten wurden den Antworten einer gleichen Anzahl von männlichen Befragten gegenübergestellt.

Das Fazit: Frauen sind bei der Geldanlage im Verhältnis zu Männern unter anderem aufgrund der Pay Gap zwar oft (noch) im Nachteil. Die Ergebnisse würden jedoch teilweise überraschen – und in einigen Punkten sogar optimistisch stimmen, so die Studienautoren.

Nach ihren Erkenntnissen legen deutsche Frauen, die regelmäßig investieren, aktuell im Schnitt 932 Euro pro Monat beziehungsweise 31 Prozent ihres monatlichen Einkommens an. Männer wenden dafür durchschnittlich 1.331 Euro pro Monat auf (37 Prozent des monatlichen Salärs).

Studienteilnehmerinnen haben ambitionierte Ziele

Die Ziele der weiblichen Befragten für das laufende Jahr sind ambitioniert: 70 Prozent möchten ihre Investments um mehr als 54 Prozent aufstocken. Damit würde die durchschnittlich investierte Summe auf 1.434 Euro im Monat steigen.

Auch diejenigen, die bislang noch nicht investiert haben, schmieden Pläne. Mehr als jede Zweite (56 Prozent) denkt darüber nach, die finanziellen Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Sie können sich vorstellen, im Durchschnitt monatlich 479 Euro und damit 24 Prozent des monatlichen Einkommens auf die Seite zu legen.

Besonders offen für zukünftige Investitionen sind Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren. Zwei Drittel von ihnen (66 Prozent) haben schon einmal einen Einstieg in Betracht gezogen.

Versicherungen sind die beliebtestes Investmentprodukte

Anlegerinnen wählen Versicherungen (34 Prozent) an die Spitze der beliebtesten Investments. In Schlagdistanz folgen Bankprodukte wie zum Beispiel Sparkonten (33 Prozent).

Dahinter reihen sich Kryptowährungen (26 Prozent) sowie Aktien und Aktienoptionen (25 Prozent) ein. Börsengehandelte Fonds und Immobilien liegen gleichauf (je 23 Prozent).

Bei den weiblichen Befragten, die Investitionen planen, führen Immobilien (36 Prozent) die Hitliste an. Den zweiten Platz teilen sich Bankprodukte und Edelmetalle (je 22 Prozent). An vierter Stelle rangieren Versicherungen (16 Prozent), an fünfter Aktien und Aktienoptionen (14 Prozent).

Beliebteste Investments von Frauen (Bild: N26)

Hauptgründe sind Altersvorsorge und finanzielle Sicherheitsnetz

Die wichtigsten Motive für eine Geldanlage sind Altersvorsorge (49 Prozent) und finanzielle Sicherheit für Familie und Kinder (47 Prozent). An dritter Stelle kommt der langfristige Vermögensaufbau (45 Prozent).

Das zentrale Kriterium beim Treffen einer Investitions-Entscheidung ist das Preis-Leistungs-Verhältnis (48 Prozent). Eine langfristige Rendite (39 Prozent) und ein umfassendes Verständnis des Produkts, in das investiert wird (29 Prozent), spielen eine nachgeordnete Rolle.

Auf die Frage, was sie zu einer Geldanlage bewegen würde, antworten die Verbraucherinnen, die nicht investieren, ganz ähnlich. Altersvorsorge (41 Prozent) wird am häufigsten genannt, ein langfristiger Vermögensaufbau (39 Prozent) und der Wunsch nach finanzieller Sicherheit für Familie und Kinder (35 Prozent) schließen sich an.

Das Einkommen ist die größte Hürde für eine Geldanlage

Für beide Gruppen ist ein fehlendes verfügbares Einkommen das größtes Hindernis, nicht (mehr) zu investieren (44 Prozent beziehungsweise 50 Prozent).

Ein Viertel der Anlegerinnen scheut das Risiko oder ist sich unsicher über die zukünftige finanzielle Stabilität (je 26 Prozent). Knapp dahinter folgt die Sorge über aktuelle und mögliche zukünftige Pandemien (24 Prozent).

Für Frauen, die den Schritt noch nicht gewagt haben, sind unzureichende Kenntnisse (40 Prozent) und Risikoaversion (24 Prozent) weitere große Hürden. Auf die Frage, was ihnen helfen würde, mit dem Investieren zu beginnen, wünscht sich mehr als ein Viertel (28 Prozent) offenere Gespräche.