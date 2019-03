Zeb: Das Spartendenken überwinden

11.3.2019 – Auf der Konferenz „Hacknext“ hat Versicherungsmanager Mirko Theine gefordert, Versicherungsprodukte zukünftig nach den Lebenswelten der Kunden zu bündeln statt nach den bisherigen Sparten. Dadurch ließen sich die Kunden einfacher erreichen.

In der vergangenen Woche haben Franke und Bornberg GmbH, Kaiser X Labs GmbH, Zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH und Dataart Inc. zum zweiten Mal Hacknext veranstaltet, bestehend aus einer Konferenz und einem Hackathon.

Die fehlende Produktlogik erschwert das Cross-Selling

Mirko Theine (Bild: Winkel)

Einer der Redner am 8. März war Mirko Theine, Versicherungsmanager bei Zeb. Nach seiner Ansicht sind viele Kunden mit der üblichen Einteilung in Haftpflicht-, Sach-, Leben- und Vermögensschäden überfordert und wüssten nicht, welches Risiko der persönlichen Lebensführung wo versichert sei.

Zwar hätten viele Versicherer „Baukasten“-Ansätze, in denen Basisprodukte um zusätzliche Einschlüsse erweitert werden können. Meist seien die Produkte aber immer noch nach regulatorischen Versicherungssparten getrennt.

Bei Versicherern und Vermittlern sorge der Wildwuchs an Neuentwicklungen, Erweiterungen und Modifikationen der Produkte zu immer höherer Komplexität in IT-Systemen, in der Beratung und bei der Schadenbearbeitung. Denn kaum jemand kümmere sich um den grundsätzlichen Produktzuschnitt und Anforderungen an den Beratungsprozess, warnt Theine.

Abschlüsse ließen sich aufgrund einer Vielzahl von Varianten und Sonderfällen nicht mehr in einer überschaubaren Antragsstrecke bewältigen, so der Berater. Die fehlende Produktlogik erschwere dem Vermittler zudem Cross-Selling.

Produkte nach Lebenswelten zusammenfassen

Theine fordert daher von der Branche, sich vom Denken in Sparten zu lösen. Er forderte: „Versicherer sollten die Produktmodule nach den Lebensbereichen der Kunden ausrichten. Modularität bedeutet, Versicherungsprodukte in voneinander unabhängige, kombinierbare Teile aufzuspalten, die herkömmliche Spartengrenzen überwinden.“

Versicherungsrelevante Lebensthemen der Privatkunden seien beispielsweise Wohnen, Beruf, Mobilität, Gesundheit und Familie, erklärt Theine. Modulare Versicherungsprodukte sollten besser Risiken aus einer Lebenswelt des Kunden abdecken.

Lebenswelt „Wohnen“ beinhalte dann typischerweise Module wie Hausrat, Gebäudeschutz, Wohnrechtsschutz sowie Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Die könnten erweiterbar sein um Gartenschutz, Schmuck und Kunst, Fahrrad und Elementarschäden oder auch Dienstleistungen wie Smart Home-Produkten oder Assistance-Leistungen, so der Berater.

Bündeln in Vertragswerken

Neben verschiedenen Sphären im Leben führt auch der zeitliche Lebensablauf zu verändertem Bedarf. Berufsstart, Heirat, Jobwechsel und Kinder bildeten eigene Abschnitte, die mit sparten-übergreifendem Bedarf an Versicherungsschutz einhergingen, sagte der Unternehmensberater.

Das umzusetzen bedeute die Architektur bestehender Produkte zu ändern. Separat tarifierte Elementarprodukte sollten zu Produkten im juristischen Sinne, das heißt mit einem Vertragswerk, gebündelt werden.

Dem Kunden wird dann ein zu seiner Vorstellungswelt passendes Verkaufsprodukt, zum Beispiel zum Thema „Wohnen“ angeboten. „Kunde und Berater sollten möglichst wenig von der dahinterliegenden Struktur merken“, forderte Theine.