Zahl der Autodiebstähle auf neuem Tiefststand

7.4.2022 – Die Diebstahlkriminalität war im vergangenen Jahr deutlich rückläufig (minus ein Achtel auf unter 1,5 Millionen erfasste Delikte). Besonders deutlich verminderte sich die Zahl der Wohnungseinbrüche (minus über ein Viertel). Bei den Kraftwagendiebstählen ging es um ein Elftel bergab auf einen neuen Tiefststand. Dies zeigt die am Dienstag veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik 2021.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mit unter 5,05 Millionen rund 1,9 Prozent weniger Straftaten verübt als im Jahr zuvor. Dies teilte das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2021 mit.

Damit sank die Zahl der Taten doppelt so stark wie im Jahr zuvor, als mit 5,31 Millionen der niedrigste Stand seit 1993 erreicht worden war (VersicherungsJournal 19.4.2021). Die Aufklärungsquote stieg erneut leicht an, und zwar von 58,4 auf einen neuen Höchststand von 58,7 Prozent, heißt es weiter.

Deutlich weniger Diebstahlkriminalität

Dies ist unter anderem auf den überproportional starken Rückgang der Diebstahlkriminalität zurückzuführen (minus 11,8 Prozent auf rund 1,48 Millionen Fälle). So hat etwa die Zahl der amtlich registrierten Wohnungseinbruch-Diebstähle um über ein Viertel auf 54.236 abgenommen.

Auf Fünfjahressicht betrachtet hat sich die Zahl dieser polizeilich erfassten Delikte mehr als halbiert. 2015 wurde der Höchststand in diesem Jahrtausend von über 167.000 Fällen erreicht.

GDV-Zahlen fallen um einiges höher aus

Von zuletzt einer Verminderung auf ähnlichem Niveau hatte kürzlich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) berichtet. Die GDV-Zahlen fallen allerdings um einiges höher aus als diejenigen aus der PKS. Ein Grund hierfür ist, dass in der Verbandsstatistik auch Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume enthalten sind.

Der Verband führte die deutliche Abnahme vor allem darauf zurück, dass Millionen Menschen 2021 überwiegend im Homeoffice gearbeitet hätten. „Das hat sich abschreckend auf Einbrecher ausgewirkt, weil dadurch das Entdeckungsrisiko zu hoch war“, so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Zudem würden viele Hausbesitzer seit Jahren in bessere Sicherheitstechnik investieren (6.4.2022).

Deutliche weniger Autodiebstähle

Nicht ganz so stark rückläufig war im vergangenen Jahr die Zahl der Kraftwagendiebstähle (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme). Das Minus von knapp neun Prozent fiel in etwa halb so groß aus wie im Jahr zuvor. Mit 21.584 wurde zudem ein neuer Tiefststand in diesem Jahrtausend erreicht.

Drei Jahre zuvor lag die Zahl der polizeilich erfassten Taten noch bei über 30.000 (5.4.2019), 2011 sogar bei über 40.000. 2005 wurden noch über 50.000, 2002 gar noch über 70.000 Autos geklaut. Im Vergleich zu 2000 beläuft sich das Minus auf fast drei Viertel.

Deutlich rückläufige Fallzahlen sind der PKS auch für viele andere Bereiche zu entnehmen. Bei den polizeilich erfassten Ladendiebstählen ging es insgesamt um 15,6 Prozent auf etwa 47.300 Fälle nach unten. Die Zahl der Taschendiebstähle reduzierte sich um 12,9 Prozent (auf knapp 10.800 Delikte) und die der Fahrraddiebstähle um 10,5 Prozent (auf knapp 27.400).