Wohngebäude: Welche Anbieter Makler (nicht) weiterempfehlen

6.7.2020 – Der Dema und der Interrisk bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Wohngebäudeversicherung entgegen. Die niedrigsten Werte stehen für die Helvetia und den Marktführer Allianz zu Buche.

An die Domcura AG vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft in der Wohngebäudeversicherung (VersicherungsJournal 2.7.2020). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Grundlagen und Methodik der Studie

Diese Untersuchung wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Grundlage war eine im März unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage.

Die Größe der Nettostichprobe wird mit 308 unabhängigen Vermittlern angegeben. 93 Prozent der Befragten sind männlich, sieben Prozent weiblich. Sie haben 25,7 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,2 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

In der Rangliste landete die Domcura an dritter Stelle. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (rund zwei Drittel) und dem nur siebtniedrigsten Anteil an Detraktoren (knapp ein Achtel) errechnet sich ein NPS-Wert von fast 54.

Mit jeweils leicht niedrigen Anteilen an Fürsprechern und Kritikern belegt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit einem Wert von rund 56 den Silberrang in Sachen Weiterempfehlung. Damit schneiden die Wiesbadener drei Positionen besser ab als beim Neugeschäft.

Klarer Spitzenreiter mit einem NPS von über 70 ist die Dema Versicherungsmakler AG (Rang sieben beim Neugeschäft). Mehr als drei Viertel der Vermittler zählen zu den Promotoren, aber nur etwa jeder 17. zu den Detraktoren.

Concordia platziert sich vor Konzept & Marketing

Knapp hinter der Domcura an vierter Stelle findet sich die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. wieder. Dem zweithöchsten Anteil von über zwei Dritteln an Fürsprechern steht mit weit über einem Achtel lediglich der achtniedrigste Wert beim Detraktorenanteil gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS-Wert von 53.

Position fünf in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft belegt die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH, die damit zwei Plätze schlechter als beim Geschäftsanteil abschneidet. Für den Deckungskonzeptanbieter wird ein NPS von knapp 49 ausgewiesen. Rund jeder siebte Befragte gehört zu den Kritikern, andererseits aber auch fast zwei Drittel zu den Promotoren.

Die Anbieter mit den niedrigsten Werten

Der niedrigste NPS-Wert der Anbieter mit mindestens 16 Bewertungen ergab sich für die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Das Unternehmen ist in diesem Jahr aus der Top Ten nach Geschäftsanteil herausgefallen. Es ist einer der wenigen Anbieter, bei denen der Anteil der Kritiker (knapp ein Drittel) den der Fürsprecher (rund ein Sechstel) überwiegt.

Mit einem NPS von minus zwölf schneidet die Gesellschaft nur unwesentlich schlechter ab als die Allianz Versicherungs-AG (26.11.2019). Die Marktführerin taucht beim Geschäftsanteil nicht auf den vordersten Plätzen auf. Aus im Vergleich zur Helvetia jeweils leicht niedrigeren Promotoren- und Detraktorenanteilen errechnet sich ein NPS von minus elf.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung zwar nicht zu entnehmen. Allerdings scheint es bei den beiden letztgenannten Anbietern einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Die Schwächen der Schlusslichter

Weitere Anhaltspunkte für die sehr stark voneinander abweichenden NPS-Werte zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität. So liegen die Helvetia und die Allianz in der Gesamtzufriedenheits-Wertung sieben beziehungsweise zwölf Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück.

Die Allianz gehört trotz des zweitbesten Imagewerts in allen anderen elf abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Beim drittwichtigsten Kriterium Preis-Leistungs-Verhältnis hält das Unternehmen sogar die rote Laterne.

Die Axa Versicherung AG gehört in der Hälfte der zwölf abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies betrifft mit der Produktqualität, dem Bestandskundenservice und der Neugeschäftsabwicklung drei der vier für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Kriterien.

Der Helvetia bescheinigten die Interviewten die größten Schwächen in Sachen Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Tarifflexibilität. Hier waren fast alle anderen Anbieter besser. Unter anderem daraus dürfte auch das zweitschlechteste Image resultieren. Auf der anderen Seite erzielte das Unternehmen die Topbewertung bei den Angebotsunterlagen. Auch bezüglich der Angebotsrechner beträgt der Rückstand zur Spitze nur fünf Punkte. In den anderen Kriterien sind es bis zu 16 Punkte.

Die Stärken des Spitzenreiters

Die Dema kommt als Spitzenreiter bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft auf den immerhin zweithöchsten Zufriedenheitswert. Dabei vergaben die befragten Vermittler bei den Angebotsunterlagen sowie der zentralen Vertriebsunterstützung sogar die höchste Punktzahl.

Zudem reichte es in vier der fünf wichtigsten Kriterien (Produktqualität, Schadenregulierung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Tarifflexibilität) jeweils für eine Top-Drei-Platzierung.

In den meisten anderen Merkmalen liegt das Unternehmen in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Im schlechtesten Fall beträgt der Rückstand auf den führenden Anbieter neun Punkte (Image und Bestandskundenservice).

Weitere Studiendetails

Die 663-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.