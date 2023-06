Wo sich der Kauf von Immobilien noch lohnt – und wo nicht mehr

27.6.2023 – Investitionen in Wohnobjekte sind nur noch dort sinnvoll, wo die Preise noch relativ niedrig sind und der Wert in den kommenden Jahren steigt, so der Wohnatlas 2023. Neben Lage und Ausstattung gewinnen Energiestandard und Bausubstanz für die Wertbestimmung an Bedeutung.

Trotz steigender Kosten und einem bundesweit hohen Preisniveau kann sich der Erwerb eines Wohnobjektes für private Käufer noch lohnen. Aber nur wenn zwei Rahmenbedingungen stimmen: ein moderater Kaufpreis im Vergleich zur Nettokaltmiete und die Aussicht auf weitere reale Wertsteigerungen. Beide Voraussetzungen erfüllen derzeit nur 37 Regionen in Deutschland.

Zu diesem Ergebnis kommt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas 2023“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 400 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Angaben zur Untersuchung

Bei der Analyse der Investitionschancen vergleichen die Experten das Preisniveau der angebotenen Kaufobjekte im Vergleich zu den regionalen Mieten.

Als Messinstrument, um das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen von Immobilien zu berechnen, dient den Autoren des Wohnatlas der sogenannte Vervielfältiger. Er zeigt, wie viele Jahresmieten im Schnitt der Kauf einer Eigentumswohnung in der gleichen Region oder Stadt kostet. In die Berechnungen flossen Preise und Mieten von 2021 ein.

Veränderungen auf dem Immobilienmarkt

„Im Vorjahr sind die Kaufpreise schneller gestiegen als die Mieten.“ Diese Aussage galt über Jahre. 2022 hat sich dieser Trend „deutlich abgeflacht“, wie die Postbank feststellt.

Die Nettokaltmieten zogen im Vergleich zu 2021 im Schnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte um nominal 4,5 Prozent an. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen legten im Bestand im Mittel um 6,2 Prozent zu. Im Vorjahr (VersicherungsJournal 14.6.2022) legten die Kaufpreise noch 12,4 Prozentpunkte stärker zu als die Mieten.

Der Vervielfältiger kletterte binnen Jahresfrist im Durchschnitt um 0,4 auf 29 Jahresnettokaltmieten. Zwischen 2020 und 2021 erhöhte sich der Wert um 2,7 auf 28,5 Jahresnettokaltmieten.

Zum Vergleich: 2020 mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen (20.5.2021). 2019 waren es noch 24 Jahresmieten (28.8.2020). Experten sprechen bei einem Vervielfältiger von maximal 25,0 von einem noch vergleichsweise moderaten Kaufpreisniveau.

Wohnatlas 2023 (Bild: Postbank)

An der Küste und in den Bergen geht nicht mehr

Spitzenreiter war 2022 der Landkreis Nordfriesland mit einem Vervielfältiger von 89,3. In den Top Ten liegen auch die an der in mecklenburg-vorpommerschen Ostsee gelegenen Landkreise Rostock (57,1) und Vorpommern-Rügen (57,3). Auch die Landkreise Aurich und Leer mit den ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste gehören zur Spitzengruppe.

Daneben laufen in den bayrischen Ferienregionen mit den Landkreisen Miesbach (53,7), Garmisch-Partenkirchen (48,0) und Starnberg (42,4) die Kaufpreise den Mieten davon.

In den sieben deutschen Großstädten ist der Erwerb von Immobilien für Normalbürger nur noch schwer vorstellbar. Den höchsten Vervielfältiger unter den Metropolen wies Hamburg mit 43,5 auf. In München und Berlin müssen Käufer mehr als 40 Jahresnettokaltmieten für eine gleich große Eigentumswohnung zahlen.

Allerdings ging der Vervielfältiger hier leicht zurück: In München sank er um 1,2 in Berlin um 1,0.

Immobilien: Nicht günstig, aber mit positiver Wertentwicklung Rang Stadt/Kreis Bundesland Vervielfältiger Preistrend* 1 Jena, Stadt Thüringen 26,8 1,23 2 Oldenburg, Landkreis Niedersachsen 26,7 0,89 3 Tuttlingen, Landkreis Baden-Württemberg 27,3 0,75 4 Gifhorn, Landkreis Niedersachsen 25,9 0,73 5 Worms, kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz 25,3 0,56 6 Waldshut, Landkreis Baden-Württemberg 27,0 0,53 7 Frankenthal, Pfalz, kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz 27,1 0,51

Gute Voraussetzungen für Käufer

Im sogenannten „Investitionschancen-Index“ stellt das HWWI aus allen 400 deutschen Regionen die Gebiete vor, die aktuell noch gute Bedingungen für Kaufinteressierte bieten. Das heißt, relativ niedrige Kaufpreise bei guten Aussichten auf Wertsteigerungen des Objektes.

Der Regionalverband Saarbrücken im Saarland wies 2022 mit 22,1 den niedrigsten Wert auf (2021: 23,1). Das erwartete reale Preisplus beträgt dort 0,37 Prozent pro Jahr. Für die Stadt Delmenhorst in Niedersachsen mit dem zweitniedrigsten Vervielfältiger von 23,4 rechnet das HWWI hingegen nur mit einem Preiszuwachs von 0,03 Prozent.

Mit dem stärksten Anstieg der Kaufpreise rechnen Fachleute in der Grafschaft Bentheim (0,62 Prozent), die ebenfalls in Niedersachsen liegt.

Kaufinteressierte, die bereit sind, für positive Wertzuwächse von über 0,5 Prozent pro Jahr erhöhte Vervielfältiger bis maximal 27,5 in Kauf zu nehmen, könnten in vier Landkreisen und drei Städten fündig werden. Für die Stadt Jena erwartet das HWWI zum Beispiel ein Plus bei den Kaufpreisen von 1,23 Prozent pro Jahr, denen ein Vervielfältiger von 26,8 gegenübersteht.

Lage, Ausstattung, Energiestandard und Bausubstanz bestimmten Objektwert

In 109 Regionen müssen Interessierte laut Postbank beim Kauf einer Eigentumswohnung mit Wertverlusten von mehr als 0,75 Prozent pro Jahr bis 2035 rechnen. „Daher ist dort große Vorsicht geboten“, so das Finanzinstitut.

Die Stadt Emden in Niedersachsen bietet bei einem leicht negativen erwarteten Preistrend von minus 0,16 Prozent pro Jahr einen im Vergleich niedrigen Vervielfältiger von 21,3. Ähnliches gilt für den niedersächsischen Landkreis Nienburg (Weser) und die schleswig-holsteinische Stadt Neumünster.

„Für langfristig orientierte Selbstnutzer kann eine Eigentumswohnung trotz prognostizierter leichter Wertverluste Vorteile bieten – etwa im Rahmen einer Vorsorgestrategie oder für mietfreies Wohnen im Alter“, lässt sich Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank, zitieren.

Das gelte aber nicht pauschal. Objekte in den Regionen können sich stark in Lage, Ausstattung, Energiestandard und Bausubstanz unterscheiden – und sollten daher genau geprüft werden, rät der Experte.

Bedeutung von Energiestandard steigt

Gerade Energiestandard und geschätzte Baukosten für Sanierungen gewinnen bei Bewertung, Kauf oder Verkauf an Bedeutung. Die Schere beim Marktwert zwischen energieeffizienten Wohnimmobilien und Gebäuden mit schlechten Werten gehe weiter auseinander, so eine Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang Lasalle SE (JLL) (5.6.2023).

Seit 2021 ziehen die Baukosten deutlich an (6.8.2021), was wiederum zu höheren Kosten für energetische Maßnahmen führt. Mit höheren Sanierungskosten steigt auch der Aufwand, um ein Bestandsobjekt in einen neuwertigen Zustand zu versetzen.

Diese Faktoren werden Folgen für die Schaden- und Unfallversicherung haben. Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH warnte bereits vor höheren Beiträgen in der Wohngebäudeversicherung. Für 2024 und sogar für 2025 rechnet Assekurata mit Anpassungen aufgrund der Neuwertklausel. Der Baukostenindex war für 2023 um 14,7 Prozent erhöht worden (23.5.2023).