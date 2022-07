Wirtschaft appelliert öffentlich an die Fairness der Assekuranz

26.7.2022 – Den Forderungen einiger Versicherungs-Gesellschaften nach einem Territorialausschluss für Russland, die Ukraine und Belarus begegnet der GVNW mit einer langen Liste an Gründen. Grundsätzlich könne und wolle man aber nicht auf verlässliche Partner aus der Assekuranz verzichten. Nur sollten die Versicherer bei der Analyse und Bewertung geopolitischer Risiken das Augenmaß nicht verlieren und Bereitschaft zeigen, gemeinsam Lösungen zu finden.

Der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) kritisiert in scharfer Form die Industrieversicherer. Mit Sorge beobachte man die in jüngster Zeit formulierten Forderungen einiger Gesellschaften nach einem sogenannten Territorialausschluss für Russland, die Ukraine und Belarus. Dazu bestehe jedoch keine Notwendigkeit, hieß es am Montag gegenüber der Presse.

Gegen neue Ausschlüsse in geltenden Versicherungsverträgen

Seit Beginn der Ukraine-Krise und den damit verbundenen Sanktionen vornehmlich des Westens gebe es eine Entwicklung bei Versicherern, zusätzlich hierzu umfassende Ausschlüsse in weltweit geltende Versicherungsverträge aufnehmen zu wollen.

Mit diesen neuen Klauseln sollen Schäden in den drei kriegführenden Ländern und Risiken, die einen mehr oder weniger engen Bezug insbesondere zu Russland aufweisen, vollumfänglich oder jedenfalls weitgehend vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden, wird berichtet.

Versicherer gehen „mit dem Rasenmäher“ vor

Der GVNW sieht für dieses Vorgehen „mit dem Rasenmäher“, wie er es bezeichnet, keine Erfordernis. Und nennt dafür folgende Gründe:

„Über die vorhandenen Instrumente zur Gestaltung und sachlichen Beschränkung des Versicherungsschutzes, wie Sanktionsklauseln und Kriegsausschlüsse, sind die Versicherer bereits hinreichend geschützt.

Wenn die Versicherer den Unternehmen empfehlen, sich in der gegenwärtigen Situation verstärkt lokalen Versicherungsschutz zu verschaffen, widerspricht dies dem Konzept eines koordinierten/ integrierten internationalen Versicherungsprogramms. Die Funktionsfähigkeit (in der Ukraine) und Verlässlichkeit (in Russland) des jeweiligen lokalen Versicherungsmarktes ist derzeit stark eingeschränkt. Solche lokalen Unsicherheiten aufzufangen und abzufedern, ist indessen die Aufgabe internationale Versicherungsprogramme anbietender Versicherer.

Mit einem kompletten Territorialausschluss schießen die Versicherer weit über das Ziel hinaus, weil damit auch die Lieferung erlaubter Güter, wie zum Beispiel Babynahrung, Medikamente, spezielle medizinische Produkte oder Saatgut, nach Russland erschwert oder verhindert würde.

Im Falle von Produkt-Haftpflichtschäden, bei denen Personen verletzt oder getötet würden, dürfte ein Versagen des Versicherungsschutzes auch nicht zu vertreten sein. Außerdem sollte bedacht werden, dass es Unternehmen nicht möglich ist, sich von jetzt auf gleich aus den betroffenen Ländern zurückzuziehen, ohne dass mit Blick auf bereits ausgelieferte Produkte ein relevantes (Nach-) Haftungspotenzial verbleibt. Solche Risiken verblieben dann gegebenenfalls ohne entsprechenden Versicherungsschutz und wären von den Unternehmen allein zu tragen, obwohl hierfür bereits Prämien gezahlt wurden.

Die Warentransport-Versicherer haben die Versicherung der Kriegsgefahren für Luft-, Post- und Seebeförderungen gekündigt. Darüberhinausgehende Länderausschlüsse, die dann auch Verluste oder Beschädigungen von Waren in von den Kriegshandlungen weit entfernten Regionen umfassen, sind nicht notwendig.

Immer wieder wird seitens der Assekuranz die Sorge vor Schwierigkeiten bei der Schadenregulierung geäußert. Da die Regelungen zur Darlegungs- und Beweislast für alle Beteiligten weiterhin gelten, ist unseres Erachtens kein Grund ersichtlich, hiervon abzuweichen. Im Übrigen besteht für die Versicherer immer noch – als milderes Mittel gegenüber der Einführung eines Territorialausschlusses – die Möglichkeit, mit ihren Versicherungsnehmern im Vorfeld versicherungsvertragliche Vereinbarungen zu treffen, wonach Leistungen im Schadensfall ausschließlich in Deutschland erbracht werden.

Zudem stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Krieg vor dem Ende der Vertragslaufzeit (Police) endet oder sich die Risikolage aus anderen Gründen wesentlich verbessert. Entfällt der Territorialausschluss dann ersatzlos? Gilt er bis zum Ende der Versicherungsperiode weiter, obwohl der Regelungszweck entfällt, wäre dies ein für den Versicherungsnehmer äußerst unbefriedigendes Ergebnis.

Schließlich befürchten wir, dass nach Aufnahme eines entsprechenden Ausschlusses die Liste ausgeschlossener Länder beziehungsweise Territorien über die Zeit immer länger wird, sobald irgendwo in der Welt weitere (politische) Herausforderungen entstehen. Eine solche Entwicklung wäre aus Sicht der deutschen Wirtschaft inakzeptabel. Ihr muss daher entschieden entgegengetreten werden.“

Wirtschaft wünscht sich verlässlichen Partner

Die deutsche Wirtschaft könne und wolle grundsätzlich auf verlässliche Partner, die einen dem Risiko adäquaten Versicherungsschutz zur Verfügung stellen, im Risikotransfer nicht verzichten, heißt es weiter.

Mit einer Zäsur in den räumlichen Anwendungsbereich der Verträge aber würden Versicherer nicht nur die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen der Unternehmen gefährden. Sie würden ihre Versicherungsnehmer auch einem versicherungswürdigen und nach Einschätzung des GVNW versicherbaren, aber plötzlich nicht mehr versicherten Risiko aussetzen.

„Wir appellieren daher an die Versicherungswirtschaft, sowohl bei der Analyse und Bewertung geopolitischer Risiken das Augenmaß nicht zu verlieren als auch die Bereitschaft zu zeigen, gemeinsam mit ihren Kunden vernünftige und risikoadäquate Lösungen zu finden, die den beiderseitigen Interessen Rechnung tragen“, so der Verband.

Der GVNW vertritt seit 1901 die Interessen seiner Mitglieder aus den Sparten Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistungen, Kreditwesen, Kommunen und Verbände. Vom Einzelunternehmer bis hin zum international operierenden Konzern sind nach eigenen Angaben alle Wirtschaftsformen vertreten.