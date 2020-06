Wie steuern kleinere Versicherer durch die Krise?

8.6.2020

In Krisenzeiten sind mehr denn je innovative Ansätze vonnöten. Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter, YouTube und Facebook.

Vergangenen Dienstag hat Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in einer Live-Sendung Rede und Antwort gestanden (siehe Linkedin und Twitter). Der obersten Aufseher der Versicherungswirtschaft in Deutschland sprach über Themen, welche die Industrie derzeit bewegen, und nahm klar Stellung zum Umgang mit Betriebsunterbrechungs-Versicherung, dem Niedrigzinsumfeld sowie zur Situation von Pensionskassen. Grund sieht derzeit in der Coronakrise die Stabilität der Versicherer nicht gefährdet. „Der Schadenaufwand ist zwar noch nicht absehbar, aber die Situation ist beherrschbar“, so der Aufseher im Gespräch (VersicherungsJournal 3.6.2020).

Am heutigen Montag um 17.00 Uhr findet die nächste Life-Sendung mit Chris Cheatham statt, einem der einflussreichsten Stimmen der US-Assekuranz und CEO des IT-Spezialisten RiskGenius. Er wird darlegen, wie er künstliche Intelligenz nutzt, um Generationen an Versicherungsverträgen und Bedingungen automatisch prüfen zu können. Die Technologie wird in den USA vor allem von Unternehmen verwendet, um Deckungslücken und Optimierungspotenzial zu identifizieren.

Am Donnerstag um 14.30 Uhr folgt eine neue Ausgabe der deutschsprachigen Elefantenrunde. Hier sprechen Nikolaus Sühr, CEO des Versicherungsmaklers Kasko Germany UG. und Dr. Robin Kiera mit Jens-Uwe Rohwer, dem Vorstandsvorsitzenden der Ostangler Brandgilde VVaG, und Dietmar Linde, Vorstand der Hübener Versicherungs-AG über die Rolle und Zukunft von Nischenprodukten und kleineren Versicherern.

Um 16.00 Uhr steht dann das Nachbarland Frankreich im Fokus. Wir sprechen mit Joel Bassani, CEO des Insurtechs Jinnbee, und Experten für den französischen Markt. Er schildert die ungewöhnlichen Maßnahmen einzelner französischer Versicherer, um durch die Krise zu kommen.

Es waren unter Anderem schon zu Gast: Eric Bussert, Vertriebsvorstand der Hansemerkur-Versicherungsgruppe, Harald Rosenberger, Vorstand der Nürnberger Beteiligungs-AG, Désirée Mettraux, CEO der OCC Assekuradeur GmbH, Dr. Christopher Lohmann, scheidender Vorstand der Gothaer-Gruppe, Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, und Julian Teicke, CEO der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG zu Gast. Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zuhörer haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die Live von den Experten beantwortet werden. Zur Ansicht der Beiträge ohne Registrierung auf Twitter geht es über diesen Link. Die Registrierung für alle Sendungen auf Linkedin kann über diesen Link erfolgen.