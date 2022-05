Wie die junge Generation für die eigene Zukunft vorsorgt

5.5.2022 – In einer Studienserie untersucht die Metallrente die finanzielle Situation von Erwachsenen bis 27 Jahren und ihre Bereitschaft, Rücklagen für die Altersvorsorge zu bilden. Regelmäßig sparen 37 Prozent Geld für die Rente. Die beliebteste Anlagevarianten sind 2022 Aktien und Fonds.

Alle drei Jahre untersucht die Metallrente GmbH das Sparverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bereits zum Jahresende kündigte das betriebliche Versorgungswerk die fünfte Auflage ihrer Langzeitstudie „Jugend, Vorsorge, Finanzen“ für Mai an und veröffentlichte erste Ergebnisse (VersicherungsJournal 20.12.2021).

Im Fokus der Untersuchung steht die Wahrnehmung junger Menschen zwischen 17 und 27 Jahren in und nach der Coronakrise zu ihren finanziellen Perspektiven und ihrer Bereitschaft vorzusorgen und ein Polster anzusparen.

Angaben zur Studie

Alle drei Jahre werden für den Report rund 2.500 Personen zu ihren Vorstellungen, ihrem Sparverhalten, ihrem Wissen in Finanzfragen sowie ihren Planungen zur eigenen Altersvorsorge befragt. Bei Erhebung und Auswertung der Daten arbeitet das Unternehmen mit Kantar Public zusammen.

Die vorliegende fünfte Erhebungswelle wurde nun erstmals ausschließlich webbasiert im Rahmen eines Online-Access-Panels mit 100 Fragen realisiert, um den Anforderungen der Zielgruppe besser gerecht zu werden, wie es in der Studie heißt. Den Erhebungszeitraum gibt die Metallrente mit Oktober 2021 an.

Die letzte Auflage der Auswertung legte das Unternehmen 2019 vor. Im Vor-Coronajahr gaben 32 Prozent der Befragten an, regelmäßig fürs Alter vorzusorgen. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hatte damals an Attraktivität gewonnen. Sorgen bereitete dem Versorgungswerk aber das Sparverhalten junger Frauen (7.5.2019).

Sparen ist immer noch Zeitgeist

Metallrente Jugendstudie 2022 (Bild: Metallrente)

Trotz über zwei Jahren Pandemie legt die Mehrheit der jungen Erwachsenen weiter Geld fürs Alter zurück.

Dem Optimismus für die eigene Zukunft hat die Coronakrise allerdings einen Dämpfer verpasst. „Wie sich die einschneidende Erfahrung des Krieges in der Ukraine auf die Situation der jungen Generation auswirken wird, konnte in dieser Studie nicht mehr erfasst werden“, schreiben die Studienautoren.

Unabhängig von den aktuellen Krisen bleibt bei der jungen Generation die Angst vor Altersarmut präsent und auch das Zinstief hinterlässt Spuren. „So viele wie nie zuvor investieren ihr Geld in Aktien und Fonds“, heißt es in der Einführung zum aktuellen Report.

Die Mehrheit (86 Prozent) legt regelmäßig Geld auf die Seite. Damit habe sich das Sparverhalten seit Beginn der Studienserie kaum verändert: 2010 waren es 84 Prozent und vor drei Jahren 85 Prozent.

Am häufigsten sparen laut Erhebung junge Menschen für größere Anschaffungen (78 Prozent), gefolgt von der Rücklagenbildung für unvorhersehbare Ereignisse (76 Prozent) und für Urlaubsreisen (70 Prozent). 60 Prozent legen Geld für den Ruhestand zurück.

Altersvorsorge: 37 Prozent legen regelmäßig Geld auf die Seite

51 Prozent der 17- bis 27-Jährigen denken an den eigenen Ruhestand und bauen Rücklagen auf. 2010 waren es noch 55 Prozent. 37 Prozent sparen regelmäßig für die Rente. 60 Prozent der Befragten ist es wichtig, dass ihre Kapitalanlage für die Altersvorsorge auch soziale oder ökologische Kriterien berücksichtigt. 71 Prozent ist aber eine hohe Rendite am wichtigsten.

Wie schon 2019 vertrauen der gesetzlichen Rente aktuell 58 Prozent der Befragten. Auf den zweiten Platz mit 49 Prozent kommt die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Seit 2019 macht das ein Plus von neun Prozent. Erst auf den hinteren Plätzen kommen Lebensversicherer (46 Prozent) und Banken (44 Prozent).

37 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, die Geld fürs Alter zurücklegen, zahlen in eine Betriebsrente ein. Dieser Anteil war 2016 mit 40 Prozent schon einmal höher, aber 2010 mit 31 Prozent auch schon niedriger, wie die Studienautoren betonen.

Beim Vorsorgesparen liegen junge Männer klar vorne: 45 Prozent legt regelmäßig Geld fürs Alter auf die hohe Kante. Bei den Frauen sind es gerade mal 29 Prozent.

Metallrente Jugendstudie 2022 (Bild: Metallrente)

Beliebtheit von Aktien und Fonds sprunghaft gestiegen

Die Bereitschaft Rücklagen zu bilden, liegt auch in der Angst vor Altersarmut begründet. 90 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass sie privat vorsorgen müssen, um im Alter nicht arm zu sein. Beliebtes Mittel zum Zweck sind Aktien und Fonds. 50 Prozent aller jungen Menschen, die für die Rente sparen, legen ihr Geld in Wertpapieren an. 2019 waren es erst 28 Prozent.

„In den Studien davor spielte diese Sparform nur eine untergeordnete Rolle. Die Bereitschaft der jungen Generation zu renditeorientierten Geldanlagen steigt also sprunghaft an. Sie reagieren damit ganz rational auf das andauernde Niedrigzinsumfeld“, lässt sich Heribert Karch, ehemaliger Geschäftsführer der Metallrente und seit Jahresende im Ruhestand (8.9.2021), zu den Ergebnissen zitieren.

Aber auch hier zeigt sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern: So investieren aktuell 62 Prozent der jungen Männer, aber nur 34 Prozent der jungen Frauen, in Aktien und Fonds.

Wissen über Altersvorsorge ausbaufähig

Aktuell sagen 62 Prozent der Befragten, dass sie sich in finanziellen Dingen „sehr gut“ oder „gut“ auskennen. Bei der Altersvorsorge hapert es dagegen: 2022 meinen nur 31 Prozent, dass sie hier über einen „sehr guten“ oder „guten“ Wissensstand verfügen.

Das hat Auswirkungen: Nur 39 Prozent der jungen Erwachsenen können nach eigenen Angaben den Begriff „betriebliche Altersversorgung“ erklären. Das sind genauso viele wie in der Befragung 2010. Von der Bruttoentgelt-Umwandlung haben schon 47 Prozent gehört, mit der Riester-Förderung können gerade mal 23 Prozent etwas anfangen.

Die Metallrente stellt eine gekürzte Fassung ihrer Jugendstudie 2022 kostenlos zum Download auf einer eigenen Webseite zur Verfügung.