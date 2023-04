Wie die 25 größten Versicherer bereits Nachhaltigkeit in Produkten umsetzen

26.4.2023 – Die größten Versicherungs-Akteure setzten umweltbewusste Verfahrensweisen ein, wenn es um die Aufstellung von Produkten oder das Schadenmanagement geht. Beim „Building back better“-Prinzip werden beispielsweise energieeffizientere Materialien verwendet. Andere Anbieter schwören auf das Analysieren des Fahrverhaltens der Versicherten mittels Telematik.

In der von der MSG Systems AG durchgeführten Studie „Das Nachhaltigkeitsbarometer" untersuchte die V.E.R.S. Leipzig GmbH die Nachhaltigkeits-Bestrebungen der 25 größten Versicherungs-Unternehmen in Deutschland. Darunter die Hansemerkur Versicherungsgruppe, die Talanx Deutschland AG, die Huk-Coburg Versicherungen, die Allianz Versicherungen und die Generali Versicherungen.

Mittels frei zugänglicher Quellen wie der Unternehmenswebseite, Nachhaltigkeits-Berichten und Pressemitteilungen sowie durch Befragung von Nachhaltigkeits-Verantwortlichen plus verschiedener Analyseformen wurden so zwischen April und Dezember 2022 die Ergebnisse ermittelt.

Untersucht wurde mittels eines eigens für die Studie entwickelten Kriterienkatalogs. Der beinhaltete insgesamt zehn Punke:

Organisatorische und strategische Implementierung von Nachhaltigkeit,

Nachhaltigkeits-Berichterstattung und -kommunikation,

Unternehmensführung und Mitarbeiter,

Unternehmens-Infrastruktur und -verwaltung,

Kapitalanlage,

Risikomanagement,

Risikotragung, Produkte und Schadenmanagement,

Vertrieb,

Kooperationen, Partner- und Mitgliedschaften und

Gesellschaftliches Engagement.

Wie Versicherer die Nachhaltigkeit in ihren Produkten umsetzen

Alle 25 untersuchten Unternehmen gaben an, die Nachhaltigkeits-Aspekte in der Kfz-, Hausrat. Wohngebäude und Lebensversicherung zu berücksichtigen.

In der Kfz-Versicherung werden beispielsweise ein Stand-Alone-Versicherungsschutz für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben angeboten, die Integration spezieller Deckungserweiterungen in bestehenden Tarifen sowie ein Telematik-Tarif für umweltbewusste Fahrweise. Bisher werden Telematik-Tarife allerdings noch vernachlässigt (VersicherungsJournal 18.5.2022).

Bei Hausrat und Wohngebäude steht die Absicherung von Elementarschäden im Kurs. Ebenso sollen erneuerbarer Energien wie Photovoltaik-Anlagen, Solar- und Geothermie-Anlagen mitversichert werden. Wer nach Umweltgesichtspunkten zertifizierte Neubauten bezieht, darf sich zudem über reduzierte Beiträge freuen.

Die Lebensversicherer bedienen sich fondsgebundener Versicherungslösungen und Vorsorgekonzepten, die nachhaltig investieren oder Nachhaltigkeitsmerkmale tragen.

16 Anbieter wollen Wohngebäude modernisieren

Von den 25 befragten Versicherern gaben 16 an, im Zuge ihrer eventuellen Zahlungs-Verpflichtung für Hausrat und Wohngebäude nachhaltiges Schaden-Management betreiben zu wollen. Das stellt sich so dar, dass 64 Prozent von ihnen eine „Building back better“-Strategie verfolgen möchten.

Das bedeutet, dass beispielsweise bei Sanierungsfällen am Haus energetisch bessere Baustoffe und Dämmungen verwendet werden. Oder, dass defekte Elektrogeräte durch solche mit höherer Energieeffizienz ausgetauscht werden.

Zudem gaben 56 Prozent an, Präventions-Maßnahmen und Beratung zu solcher anzubieten. Auch der Punkt „Reparatur statt Ersatz“ findet sich wieder: 41 Prozent nannten dies im Zuge eines nachhaltigen Schaden-Managements.

Dieses Prinzip findet beispielsweise in der Kfz-Versicherung viel Anklang. In einer Untersuchung der Allianz Versicherungs-AG gaben 89 Prozent an, dass sie die Reparatur mit gebrauchten Ersatzteilen akzeptieren (17.3.2023).

Umfrage Nachhaltigkeit im Schaden-Management (Bild: V.E.R.S. Leipzig)

Wie sind die Unternehmen aufgestellt?

Laut den Studien-Verantwortlichen gibt es bei 23 der 25 Unternehmen eine hauptverantwortliche Person für Nachhaltigkeits-Themen. 22 von ihnen haben gar einen Nachhaltigkeits-Beauftragen. 23 von ihnen haben eine Nachhaltigkeits-Strategie.

Einige der 25 Versicherer werden laut einer Untersuchung der Servicevalue GmbH von den Kunden bereits als sehr nachhaltig empfunden. So zum Beispiel unter anderem die DEVK Versicherungen, die Ergo Versicherungen und die Provinzial Versicherungen (3.11.2022).