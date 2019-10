Wenn der Zahnarzt zu Rinderknochen greift

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nach einer Kollision mit dem Sportler wurde der Spaziergänger mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Passant habe ihm im Weg gestanden, meinte der Drachenlenker in der sich anschließenden Gerichtsverhandlung. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Ein Kind war am ersten Urlaubstag gegen eine Balkontürscheibe gelaufen und hatte sich dabei verletzt. Unter welchen Voraussetzungen der Reiseveranstalter Schadenersatz und ein Schmerzensgeld zahlen muss, hat der Bundesgerichtshof entschieden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

26.4.2019 –

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift wurde ein Test von weit über 200 Zahnzusatz-Versicherungen veröffentlicht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was Verbrauchern bei Vertragsabschluss empfohlen wird. (Bild: Wichert) mehr ...