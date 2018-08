Welche Wohngebäudeversicherer Makler (nicht) weiterempfehlen

22.8.2018 – Der Interrisk bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung aus dem Hause Asscompact die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Wohngebäudeversicherung entgegen. Dahinter folgen die Deckungskonzeptanbieter Konzept & Marketing sowie Domcura. Die schlechtesten Werte stehen für den HDI und die Generali zu Buche.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der Wohngebäudeversicherung an den zum Finanzvertrieb MLP SE (VersicherungsJournal 17.6.2015) gehörenden Deckungskonzept-Anbieter Domcura AG das meiste Geschäft (VersicherungsJournal 6.8.2018). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2018“.

Basis der Untersuchung von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 2018 durchgeführte Onlinebefragung von unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum Großteil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 425 angegeben.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Wohngebäude-Versicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Die Domcura liegt hier nur an dritter Stelle. Aus dem dritthöchsten Anteil an Promotoren (knapp zwei Drittel) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (etwa ein Sechszehntel) errechnet sich ein NPS-Wert von 56,6.

Um Nuancen besser schneidet die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH ab, die zwar mit über 70 Prozent auf den größten Anteil an Promotoren kommt. Auf der anderen Seite gehört aber auch fast jeder siebte Befragte zu den Kritikern. Dies ist nur der achtbeste Wert für den Deckungskonzeptanbieter aus Hannover, der bei den Geschäftsanteilen an fünfter Position rangiert.

An erster Stelle hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft – und damit drei Plätze besser als nach Geschäftsanteil – liegt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group. Dem zweithöchsten Anteil von zwei Dritteln an Promotoren steht mit nur knapp über sechs Prozent der niedrigste Anteil an Detraktoren gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS-Wert von knapp über 60.

HDI und Generali mit den schlechtesten NPS-Werten

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die HDI Versicherung AG und die Generali Versicherung AG wieder. Nur jeder siebte Vermittler zählt zu den Promotoren des HDI, dafür aber mehr als jeder Dritte zu den Kritikern. Bei der Generali ist zwar mehr als jeder Vierte den Promotoren zuzuordnen. Andererseits gehört aber auch fast jeder Zweite zu den Detraktoren. Der NPS liegt jeweils bei über minus 21.

Ein Grund für das schlechte Abschneiden des HDI dürften die schon seit einiger Zeit laufenden Sanierungsaktivitäten sein, die der Hannoveraner Versicherer aufgrund hoher versicherungs-technischer Verluste eingeleitet hat (VersicherungsJournal 6.11.2017). Bei der Generali dürfte sich zum Teil der massive Konzernumbau (VersicherungsJournal 28.9.2017, 25.5.2018) auswirken.

Leicht negative NPS-Werte errechnen sich darüber hinaus für die Württembergische Versicherung AG sowie die Allianz Versicherungs-AG. Bei der Allianz zählt ein knappes Viertel der Vermittler zu den Promotoren und ein gutes Viertel zu den Kritikern. Bei der Württembergischen stand einem Anteil von über einem Viertel an Promotoren ein Anteil an Detraktoren von immerhin einem Drittel gegenüber.

Die größten Schwächen der Schlusslichter

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die vier vorgenannten Anbieter in der Gesamtzufriedenheits-Wertung auf den hinteren Plätzen landen. Schlusslicht ist der HDI, der in zehn der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften gehört.

Im für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Kriterium „Schadenmanagement/ Schadenregulierung“ kommt der HDI am schlechtesten weg – die Spitze ist über 20 Punkte entfernt. Die größten Schwächen sehen die unabhängigen Vermittler allerdings in der Vertriebsunterstützung. Der Abstand zum zweitschlechtesten Anbieter beträgt bereits rund zehn Punkte, bis zum Spitzenreiter sind es sogar etwa 30 Punkte.

Ähnlich sieht es bei der Generali aus, die hinsichtlich der Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Flexibilität der Tarife und Produkte, persönliche Vertriebsunterstützung sowie Bestandskundenservice auf dem vorletzten Platz landete. In Sachen Image und Tarifpolitik kam das Unternehmen über den letzten Rang nicht hinaus. Der Rückstand zu den jeweils führenden Anbietern liegt zum Teil bei über 20 Punkten.

Bei der Württembergischen bemängeln die Makler und Mehrfachvertreter vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Angebotsrechner. In letzterem Kriterium erzielte auch die Allianz ihr schlechtestes Ergebnis (drittletzter Platz). Zu den fünf schlechtesten Gesellschaften gehört der Marktführer (VersicherungsJournal 29.1.2018) hinsichtlich der Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Neugeschäftsabwicklung, Tarifpolitik sowie Flexibilität der Produkte und Tarife.

Weitere Studiendetails

Die 684-seitige Untersuchung „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2018“ enthält detaillierte Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den Versicherungszweigen Wohngebäude, Hausrat, Privathaftpflicht und private Unfallversicherung.

Ermittelt wurde unter anderem auch die Bedeutung der privaten Schaden-/ Unfallversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt (VersicherungsJournal 6.8.2018). Die Studie kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.