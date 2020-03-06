Welche Streupflicht gilt für ein Betriebsgelände?

10.12.2025 – Unternehmen müssen den Parkplatz eines Betriebsgeländes nicht komplett von Eis befreien, bestätigte das Landgericht München in einem Urteil. Die Verkehrssicherungspflicht gelte immer unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit.

Ein Lkw-Fahrer aus dem Münchener Umland lieferte am 16. Januar 2024 auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens Waren an. An diesem Tag sorgten Niederschlag, windige Böen und Minustemperaturen für schwierige Straßenverhältnisse. Beim Öffnen der Plane stürzte der Mann und brach sich dabei das Handgelenk.

Daraufhin forderte der Fahrer vom Unternehmen Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 3.500 Euro. Er gab an, auf einer nicht erkennbaren Eisplatte ausgerutscht zu sein.

Landgericht München weist Klage ab

Als das Unternehmen die Zahlung verweigerte, reichte der Verunglückte Klage ein. Das Landgericht München wies die Klage mit einem rechtskräftigen Urteil vom 25. Februar 2025 (173 C 24363/24) ab, wie es aktuell der Presse mitteilte. Eine Begründung des Urteils ist bislang nicht öffentlich zugänglich.

Nach Auffassung des Gerichts gelang es dem Kläger nicht, dem Unternehmen eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht nachzuweisen.

Dabei verwies die Kammer auf die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts (OLG) München: „An die Räum- und Streupflicht auf Parkplätzen dürfen nicht dieselben Anforderungen angelegt werden, die für Fußgängergehwege gelten“, heißt es in einem Hinweisbeschluss des OLG vom 10. Oktober 2012 (1 U 2408/12).

Auf Parkplätzen gilt eingeschränkte Streupflicht

Demnach sind nach gängiger Rechtsprechung für die Räum- und Streupflicht auf Parkplätzen weniger strenge Kriterien anzulegen als für Gehwege. So sei ein Parkplatz in erster Linie zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs bestimmt, wie das Landgericht mit Bezug auf das OLG-Urteil hervorhebt.

Doch müssen nicht auch die Insassen ihr Auto verlassen, wenn sie es erst einmal geparkt haben? Hierzu führte das OLG vor 13 Jahren aus, dass ein Parkplatz rechtlich nicht wie eine Fahrbahn behandelt werden dürfe. Der Verkehrssicherungspflichtige müsse auch auf einem Parkplatz, jedenfalls wenn dieser belebt sei, in gewissem Umfang für die Sicherheit der Fußgänger sorgen.

Im Rahmen des Zumutbaren

Hierfür gelten folgende Grundsätze: Die Situation eines Fußgängers auf einem Parkplatz sei dem Überqueren einer Fahrbahn sach- und rechtsähnlich. Der Verkehrssicherungspflichtige müsse daher eine Möglichkeit schaffen, den Parkplatz gefahrlos zu verlassen und das abgestellte Fahrzeug wieder zu erreichen. Dies habe der Bundesgerichtshof (Urteil vom 22. September 1992, VI ZR 4/92) bestätigt.

Doch der Verkehrssicherungspflichtige schulde hierfür keine perfekten Lösungen, sondern müsse lediglich im Rahmen des ihm Zumutbaren die von winterlichen Verhältnissen ausgehende Gefährdung einhegen. Im Übrigen müsse sich der Nutzer des Parkplatzes selbst vorsehen.

Gemäß dem Zumutbarkeitsgrundsatz hatte der BGH in einem Rechtsstreit um einen Sturz auf einem Supermarktparkplatz am 2. Juli 2019 (VI ZR 184/18) bestätigt, dass ein Parkplatz nicht kontinuierlich und flächendeckend geräumt werden müsse. Angesichts des damit verbundenen erheblichen Aufwands sei es nicht zumutbar, die gesamte Abstellfläche sowie die Zwischenräume der Parkbuchten händisch zu streuen (VersicherungsJournal 26.8.2019).

Keine allgemeine Glättebildung nachweisbar

Im vorliegenden Fall fehle es bereits am Merkmal einer allgemeinen Glättebildung, so das Landgericht. Vereinzelte Glättestellen reichen dafür nicht aus. Eine Streupflicht lasse sich daraus nur ableiten, wenn eine konkrete, erkennbare Gefahrenstelle bestanden habe – was der Kläger jedoch nicht nachweisen konnte.

Auch begründe der bloße Umstand, dass der Fahrer gestürzt sei, keinen Anscheinsbeweis für eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. „Die Beklagte war nicht verpflichtet, ihr gesamtes Betriebsgelände flächendeckend zu streuen. Auch muss nicht dafür gesorgt werden, dass der Kläger beim Aussteigen oder unmittelbar neben dem Fahrzeug auf gestreuten Boden tritt“, heißt es hierzu im Pressetext.