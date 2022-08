Welche Anbieter Autoversicherungskunden (nicht) weiterempfehlen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte das Wechselverhalten in der Auto-Versicherung. Bei Klienten von Direktanbietern und solchen mit Vermittlernetz zeigen sich teils deutliche Unterschiede. Dies gilt für die Gründe sowie die Vertragsdauer. (Bild: Wichert) mehr ...

Antworten auf die Frage, „wie Versicherer die Kundenloyalität erhöhen, Umsätze steigern und Kosten senken können“, gibt die Unternehmensberatung Bain & Company in einer Studie, für die 15.000 Versicherungsnehmer befragt wurden. (Bild: Bain & Company) mehr ...

Die Bereitschaft der Vermittler, eine Empfehlung für einen Produktgeber in dieser Sparte auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Es gibt zwar einen eindeutigen Spitzenreiter. Dahinter entfaltet sich jedoch ein enger Vierkampf um den Silberrang. (Bild: Wichert) mehr ...

17.8.2022 –

In einer aktuellen Studie wurde untersucht, worüber sich Klienten von Direktversicherern und solchen mit Vermittlernetz am häufigsten empören. Ein Ergebnis: Die eine Gruppe beklagt sich deutlich seltener. An der Schadenregulierung scheiden sich jedoch die Geister. (Bild: Wichert) mehr ...