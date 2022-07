Was die PKV bei Vorsorge und Prävention verbessern kann

5.7.2022 – Die Mehrheit der Krankenversicherten finden Untersuchungen zur Früherkennung sowie Risikominimierung wichtig. Allerdings könnte die Informationspolitik der Unternehmen und Körperschaften zu den entsprechenden Angeboten besser sein. Das zeigt eine Umfrage von Assekurata Solutions. Um hier erfolgreicher zu agieren, schlagen die Analysten vorausschauende Analysen vor – auch wenn das ein beschwerlicher Weg sei.

WERBUNG

Immer mehr Gesellschaften streben eine Positionierung als Dienstleister in Gesundheitsfragen an und wollen nicht mehr als reiner Leistungsregulierer gesehen werden. Für die Unternehmen stehen aber auch Kostenreduzierung, stärkere Kundenbindung und eine ausgeprägte Weiterempfehlungs-Bereitschaft hinter den Maßnahmen.

Um das zu erreichen, bauen die privaten Krankenversicherer als auch die gesetzlichen Krankenkassen ihre digitalen Gesundheitsservices für Vorsorge, Prävention und gezielte Unterstützung immer weiter aus. Aber welche gesundheitsfördernden Maßnahmen erwarten Patienten und von wem sollten entsprechende Informationen kommen?

Diesen Fragen ist die Assekurata Solutions GmbH im Februar in einer Umfrage nachgegangen. Die Analysten fragten insbesondere nach den Erwartungen und der Zufriedenheit in Bezug auf gesundheitsfördernde Maßnahmen. 630 Personen nahmen an der Befragung teil, davon sind 319 privat krankenversichert und 311 gesetzlich.

Mehrheit findet Vorsorge wichtig

Den ersten Teil der Auswertung stellte das Unternehmen bereits im April vor (VersicherungsJournal 19.4.2022). Er behandelte Bekanntheit und Inanspruchnahme von Gesundheitsservices unter Privatversicherten. Knapp eineinhalb Jahre nach der ersten Erhebung (14.1.2021) sei die Bekanntheit dieser zusätzlichen Angebote in der privaten Krankenversicherung (PKV) fast unverändert.

Die Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung bestimmter Krankheiten sei eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Diese Meinung vertritt die Mehrheit der von Assekurata Befragten. 57,1 Prozent der privat Versicherten und 47,9 Prozent der gesetzlichen Mitglieder haben bereits solche Angebote wahrgenommen.

Aber auch von den Vorsorgemuffeln, die die Offerten bisher ignorierten, zeigen rund 30 Prozent der privat und rund 39 Prozent der gesetzlich Versicherten ein grundsätzliches Interesse an diesen Untersuchungen. 13,5 Prozent der Befragten (gesetzlich und privat) geben sich gleichgültig.

WERBUNG

Männer sind Vorsorgeignoranten

Vergleicht man die Geschlechter, dann gehen Frauen häufiger zur Vorsorge, egal, ob sie privat oder gesetzlich versichert sind (GKV: Frauen 68,8 und Männer 46,1 Prozent; PKV Frauen 57,2 und Männer 38,2 Prozent).

Assekurata erklärt das damit, dass anerkannte Institutionen wie das Bundesgesundheits-Ministerium oder Verbraucherzentralen häufiger Präventionsmaßnahmen für Frauen (ab dem 20. Lebensjahr zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs) empfehlen. Bei Männern gehe es erst ab dem 35. Lebensjahr mit Untersuchungen zu Hautkrebs los.

Umfrage Gesundheitsservices (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Prävention hat in der PKV keine Priorität

Im zweiten Schritt der Umfrage haben sich die Analysten die Primärprävention und die Gesundheitsförderung angesehen. Dazu gehören etwa Sport- und Bewegungskurse, Koch- und Diätkurse zum Thema Ernährung, oder Yoga zum Stressmanagement.

GKV-Versicherte sind hier offener und nehmen die Angebote häufiger in Anspruch als PKV-Kunden. Insbesondere Sport- und Bewegungskurse haben mit 29,3 Prozent fast doppelt so viele GKV-Versicherte erreicht wie privat Versicherte (16 Prozent).

„Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die PKV aufgrund der Gesetzeslage unter Präventions-Gesichtspunkten maßgeblich Vorsorgeuntersuchungen fokussiert“, schreibt dazu Assekurata.

Wie die privaten und gesetzlichen Versicherer informieren

Laut Auswertung scheint die GKV proaktiver über Präventionsangebote zu informieren. 45,1 Prozent der GKV-Mitglieder geben an, über ihre Krankenkasse von gesundheitsfördernden Offerten erfahren zu haben. Unter den PKV-Kunden sind es nur knapp 30 Prozent.

Die Motivation, eigenständig Informationen einzuholen, ist bei den Versicherten vorhanden. 38 Prozent der PKV-Kunden und rund 30 Prozent der gesetzlich Versicherten ist hier aktiv geworden.

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Befragten erwarten von ihrer Krankenkasse Präventionsangebote. In der PKV sind es 42,2 Prozent. Diese Zahlen zeigten allerdings, dass das Potenzial „noch nicht voll ausgeschöpft ist“, so heißt es in der Studie.

Vorteile für privat Versicherte

Positiver sehen allerdings privat Versicherte ihren Anbieter. So geben 78,1 Prozent der PKV-Kunden an, „vollkommen zufrieden“ bis „zufrieden“ mit den Präventionsmaßnahmen ihrer Versicherung zu sein, während es bei den GKV-Befragten nur 67,2 Prozent sind.

Die Analysten erklären das mit der tarifbedingten breiteren Aufstellung der privaten Krankenversicherer in diesem Feld. Privatpatienten könnten ihre Gesundheit, oft unabhängig von ihrem Alter, durchchecken lassen sowie alternative Behandlungsmethoden in den Leistungsumfang ihres Tarifs mit aufnehmen.

Gesetzlich Versicherte müssten für sogenannte Igel-Leistungen grundsätzlich selbst zahlen.

In der Praxis sehen wir, dass erste Versicherer bereits heute ihren Bestand hinsichtlich bestimmter Risikofaktoren analysieren. Assekurata Solutions

Das Fazit

Um Kunden gezielter zu präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen anzusprechen und vor allem entsprechende Risikogruppen zu erreichen, müssten die Versicherer gezielte und vorausschauende Analysen anwenden.

„In der Praxis sehen wir, dass erste Versicherer bereits heute ihren Bestand hinsichtlich bestimmter Risikofaktoren analysieren, die mit der Entwicklung einer Erkrankung nachweislich in Verbindung stehen, wie beispielsweise Übergewicht, Stress, mangelnde Bewegung“, schreibt das Unternehmen.

Der Weg zur präzisen Vorhersage bestimmter Diagnosen im Bestand sei steinig, denn dafür seien große Datenbestände notwendig. Gleichzeitig gelte es, regulatorische Fragestellungen im Bereich des Datenschutzes zu klären.

In der PKV „wäre außerdem eine eindeutige Gesetzgebung wie in der gesetzlichen Krankenversicherung hilfreich, die weitergehende präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen eindeutig ermöglicht und der Branche Sicherheit gibt“, so die Analysten in ihrer Schlussbetrachtung.