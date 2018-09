Was die Bürger vom Abschluss einer Riester-Rente abhält

21.9.2018 – Hauptgrund gegen den Abschluss einer Riester-Vorsorge ist die Ansicht, dass sich diese nicht lohnt, lautet ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment zum Sparverhalten der Deutschen. Dahinter folgen „mangelndes Vertrauen“ und „keine Notwendigkeit“.

Rund vier von fünf Bundesbürgern haben privat für das Alter vorgesorgt. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage des Anlegerbarometers, das die Union-Investment-Gruppe im Quartalsrhythmus veröffentlicht.

Für das Barometer befragt das Meinungsforschungs-Institut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH jeweils 500 repräsentativ ausgewählte Finanzentscheider zwischen 20 und 59 Jahren in denjenigen Haushalten, die mindestens eine Geldanlage besitzen. Die Telefonbefragung für die aktuelle Auflage fand Anfang August statt.

Deutliche Unterschiede zwischen privater Vorsorge und gesetzlicher Rente

Wie die Untersuchung weiter zeigt, fühlt sich über die Hälfte der Menschen mit privater Altersvorsorge durch diese „(sehr) gut“ abgesichert. Während hier in den letzten Quartalen ein Aufwärtstrend zu beobachten war, liegt der Anteil derjenigen, die sich „nicht ausreichend“ abgesichert sehen, seit geraumer Zeit konstant bei um die acht Prozent.

Zum Vergleich: Hinsichtlich der gesetzlichen Rente sieht es genau anders herum aus. So stimmte über die Hälfte der Befragten der Aussage zu, die gesetzliche Rente allein werde nicht reichen, um den aktuellen Lebensstandard auch im Alter halten zu können.

Unzufriedenheit steigt

Allerdings würden nur noch 60 Prozent der Besitzer von privaten Altersvorsorgeprodukten die von ihnen gewählte Vorsorge „ganz sicher“ oder zumindest „wahrscheinlich“ wieder abschließen. Im Quartal zuvor war der Anteil noch um drei Prozentpunkte größer.

Andersherum hat sich der Anteil derjenigen, die die Antwortoptionen „wahrscheinlich nicht“ oder „bestimmt nicht“ wählten, innerhalb von drei Monaten um die Hälfte auf zwölf Prozent erhöht. Für „wahrscheinlich nicht“ entschied sich unverändert etwa jeder Neunte, für „eventuell“ wiederum rund jeder Sechste.

Gründe gegen den Abschluss einer Riester-Rente

Im Rahmen der Untersuchung wurde auch die Einstellung der Bürger zur Riester-Rente ermittelt. Gefragt wurde unter anderem danach, welcher Grund am stärksten von einem Abschluss abhält. Zur Auswahl standen sieben vorgegebene Antwortoptionen sowie die Kategorie „Sonstiges“. Basis waren hier die 193 Befragten mit einer privaten Altersvorsorge, aber ohne Riester-Rente.

Aus dieser Gruppe gab mehr als jeder Dritte (Vorquartal: rund jeder Vierte) an, die Riester-Rente lohne sich nicht. Fast jeder Fünfte (knapp jeder Vierte) wählte die Antwortoption „Habe kein Vertrauen in die Riester-Rente“, in etwa jeder Sechste (gut jeder Fünfte) hält die Riester-Rente für nicht notwendig.

Dass diese staatlich geförderte Vorsorgeform zu teuer oder zu kompliziert ist, hält hingegen nur einen kleinen Teil der Befragten mit einer privaten Altersvorsorge, aber ohne Riester-Rente von einem Abschluss ab.

Auswahlmöglichkeiten je nach aktueller Lebenssituation

Offensichtlich sei vielen Befragten nicht klar, dass die Riester-Rente auch als Fondslösung angeboten werde, schließt Union Investment aus diesen Umfrageergebnissen. „Neben der Riester-Versicherung gibt es Riester-Banksparpläne, Wohn-Riester und Riester-Fonds“, so Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei der Fondsgesellschaft. „Riester-Fonds bieten dabei auf lange Sicht die besten Renditechancen, da sie verstärkt Aktienfonds nutzen“, ergänzt er.

Hintergrund Riester-Rente Zum 31. März 2018 – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor – hatten nach der offiziellen Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 16,58 Millionen Menschen einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Im ersten Quartal war ein Bestandsverlust von rund 9.000 Kontrakten zu verzeichnen. Einen deutlich positiven Trend gab es bei den Riester-Fondssparplänen, nur noch einen leichten Zuwachs bei der Wohn-Riester-Variante. Federn lassen mussten hingegen Riester-Banksparpläne und die versicherungsförmige Variante, letztere sogar deutlich (VersicherungsJournal 3.7.2018). Ein neuer Schub durch die im Rahmen des BRSG vorgenommenen Verbesserungen (VersicherungsJournal 2.6.2017, 23.8.2017), wie es Teile der Branche erwartet haben, lässt also noch auf sich warten.

Die besseren Renditechancen sind vielen Bürgern auch bewusst, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Denn mehr als sechs von zehn Befragten gehen davon aus, dass sie bei gleichem finanziellen Einsatz mit Investmentfonds mehr Geld im Alter ausgezahlt bekommen als mit privaten Versicherungen.

Der Anteil fällt damit mehr als doppelt so groß aus wie der Anteil derjenigen, die private Versicherungen vorne sehen. Dies gaben nur 28 Prozent der Befragten an. Im vierten Quartal 2013 lagen private Versicherungen laut Union Investment mit 38 Prozent noch in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Investmentfonds (41 Prozent).

Verbesserungen gefordert

Erling zieht folgendes Fazit: „Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass die Menschen verunsichert sind, was ihre gesetzliche Rente angeht. Auf die private Altersvorsorge zu bauen, ist genau der richtige Weg. Denn wenn sie zusätzlich vorsorgen – sowohl privat als auch staatlich gefördert – können sie ihren Lebensstandard im Alter halten.“

Daher sei eine Anpassung der Rahmenbedingungen nötig, um private Vorsorge so einfach wie möglich und damit attraktiver für die Bürger zu machen. Hinsichtlich der Riester-Vorsorge bringt er ins Spiel, die Zulagen dynamisch an die Beitragsbemessungs-Grenze anzupassen und das Zulageverfahren zu vereinfachen. Auch sollte darüber nachgedacht werden, den Kreis der Förderberechtigten auf Selbstständige auszuweiten.

Mit solchen Forderungen steht die Fondsgesellschaft nicht allein: Auch verschiedene Institutionen und Branchenverbände aus der Finanz- und Versicherungswelt wie die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (VersicherungsJournal 24.4.2018) oder der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (VersicherungsJournal 10.4.2018) fordern weitere Vereinfachungen beziehungsweise Verbesserungen.