Wann die Deutschen in Rente gehen wollen

24.10.2025

[Umfrage_Renteneintrittsalter_LV_1871 (Bild: Hilmes)]

Während deutsche Politiker und Wissenschaftler das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter heraufsetzen wollen (VersicherungsJournal 1.10.2025), möchte nach wie vor knapp die Hälfte der Bürger sich mit spätestens 60 Jahren in den Ruhestand verabschieden. Das zeigt eine Online-Umfrage der Civey GmbH.

Im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) wurden im August insgesamt 2.500 Bundesbürger im Alter ab 18 Jahren zu ihren Finanzen befragt. Die Ergebnisse sind Teil der fünften Auflage der Studienreihe „Financial Freedom Report“ der Assekuranz.

Vor fünf Jahren wollten mit 57,8 Prozent noch deutlich mehr Befragte bis zum Alter von 60 Jahren in Rente gehen. „Mit bis zu 50 Jahren“ antworteten im Jahr 2021 sogar 9,1 Prozent. Seitdem sank dieser Wert auf aktuell sieben Prozent. Im Gegenzug stieg die Quote der Antworten „Mit bis zu 70 Jahren“ von 17,4 Prozent 2021 stetig auf nun 26,6 Prozent.

Wissenschaftlich begleitet wurde die repräsentative Umfrage auch in diesem Jahr von der Wirtschaftspsychologin Professorin Dr. Julia Pitters, Partnerin der Pitters Trendexpert e.U. Sie betont, dass sich mehr als ein Viertel der Befragten mit einem Renteneinstieg ab 70 anfreunden kann. „Die öffentliche Debatte über die Erhöhung des Rentenalters scheint die Akzeptanzschwelle zu verschieben.“

Julia Pitters (Bild: LV 1871)

Denn mit einem Anteil von 49,3 Prozent bevorzugen die meisten Teilnehmer im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Insbesondere die Angestellten wollen mit einem deutlich höheren Anteil von 60,5 Prozent bis zu ihrem 60. Geburtstag in Rente gehen, berichten die Studienautoren.

Von den Beamten unter den Befragten können sich demnach hingegen 69,8 Prozent vorstellen, erst mit 70 oder später in Rente zu gehen. Von den 18- bis 29-jährigen Angehörigen der sogenannten Generation Z wollen der Umfrage zufolge zwar 15,5 Prozent mit bis zu 50 Jahren aufhören zu arbeiten. Doch 30,5 Prozent von ihnen wollen auch bis 70 arbeiten.