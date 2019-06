Wann der Bauherr für einen Unfall seiner Handwerker haftet

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Fahrradfahrer war auf einem maroden Radweg gestürzt. Die für den Weg zuständige Gemeinde fühlte sich jedoch nicht für den Unfall verantwortlich. So zog der Mann vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Ein Motorradfahrer war in einer Kurve gestürzt und gegen ein Werbeschild geprallt. Dabei zog er sich eine Querschnittslähmung zu. Anschließend verklagte er den Besitzer des Schildes wegen einer behaupteten Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Bei der Operation einer Frau war in einer Klinik gefuscht worden. Als der Fehler in einem anderen Krankenhaus korrigiert werden sollte, kam es zu einem weiteren Behandlungsfehler. Vor Gericht ging es anschließend um die Frage, wen die Patientin als Hauptverantwortlichen haftbar machen kann. mehr ...

5.4.2016 –

An der Frage, ob Amalgam-Zahnfüllungen gesundheitlich unbedenklich sind, scheiden sich die Geister. So auch in einem vom Hammer Oberlandesgericht entschiedenen Fall. mehr ...