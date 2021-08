Vorschnell Anwalt beauftragt – Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht

19.8.2021 – Ein Gläubiger, der bereits wenige Tage nach Ankündigung der Zahlung durch den Schuldner einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung seiner Ansprüche beauftragt, muss die Rechtsanwaltskosten selbst bezahlen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 10. Dezember 2020 entschieden (24 O 163/20).

Dem Fall lag die Klage eines Mannes zugrunde, der wegen der Covid-19-Pandemie am 15. März 2020 eine bei einem der großen Reiseveranstalter gebuchte Reise storniert hatte. Nur einen Tag später erhielt er von dem Veranstalter eine Abrechnung, in welcher der Reisepreis als Guthaben ausgewiesen wurde.

Zahlungszusage: keine Veranlassung zur Beauftragung des Anwalts

Der Reiseveranstalter hatte dem Kläger mit E-Mail vom 31. März die Zahlung angekündigt und mitgeteilt, diese zeitnah und schnellstmöglich zu veranlassen. Dennoch beauftragte der Mann am 5. April 2020 einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung seiner Ansprüche.

Der Reiseveranstalter erstattete dem Kläger schließlich 16 Tage später den Reisepreis. Er weigerte sich jedoch, auch die vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von rund 570 Euro zu übernehmen. Denn wegen seiner Zahlungszusage habe keine Veranlassung bestanden, den Anwalt zu beauftragen.

Kein schnelleres Handeln zu erwarten

Dieser Argumentation schloss sich das Frankfurter Landgericht an. Gemäß § 651 h Absatz 5 BGB wäre der Reiseveranstalter zwar zu einer unverzüglichen Rückzahlung des Reisepreises, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen verpflichtet gewesen. Diese Frist habe der Veranstalter aber nur unwesentlich überschritten.

„Ein schnelleres Handeln durfte ein ordentlicher und verständiger Mensch nicht erwarten. Denn auch aus Sicht des Klägers war es naheliegend, dass die Beklagte als Reiseveranstalter nicht nur mit seinem Rückzahlungsverlangen konfrontiert war, sondern auch mit dem Rückzahlungsverlangen vieler anderer Kunden“, so das Gericht.

Verstoß gegen Schadenminderungs-Pflicht

Nach Ansicht der Richter hätte der Kläger dem Reiseveranstalter angesichts der durch die Pandemie bedingten Situation eine Frist von wenigstens drei Wochen gewähren müssen, ehe er rechtliche Schritte in Form der Beauftragung eines Anwalts unternahm. Denn es habe in der Natur der Sache gelegen, dass die Abwicklung des Reisvertrages eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde.

Durch die vorzeitige Beauftragung des Rechtsanwalts hat der Kläger nach Überzeugung des Gerichts gegen seine Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB verstoßen. Er hat die dadurch verursachten Kosten daher selbst zu übernehmen. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Berufung gegen ihre Entscheidung zuzulassen.