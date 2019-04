Verwirrung bei den Makler-Champions

18.4.2019 – Anfang des Monats war eine Rangliste der beliebtesten Maklerpools und -Verbünde von Servicevalue und Versicherungsmagazin veröffentlicht worden. Inzwischen wurde bekannt, dass Charta und Vema nicht zur Wahl standen. Deren Anteilseigner, die gleichzeitig Nutzer sind, sollten nicht mit abstimmen. Für die Aktionäre von Germanbroker.net galt das nicht.

In dem Artikel Die servicestärksten Maklerpools und -verbünde hatte das VersicherungsJournal am 1. April über die Untersuchung „Makler-Champions 2019“ der Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin berichtet. Die veröffentlichte Rangliste basiert auf einer Befragung von mehr als 2.000 Versicherungsmaklern (VersicherungsJournal 1.4.2019).

Darin war unter anderem festgestellt worden, dass die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G., die im Vorjahr bei den Verbünden den ersten Platz belegt hatte, in diesem Jahr unter den Top Ten nicht mehr zu finden war.

Vema und Charta standen nicht zur Wahl

Durch nachträglich erhaltene Informationen erscheint dieses Ergebnis in einem anderen Licht. Vema-Chef Hermann Hübner teilte der Redaktion mit, dass die Genossenschaft von den Studienherausgebern gar nicht mehr zu Wahl gestellt wurde.

Bernhard Rudolf, Chefredakteur des Versicherungsmagazins, hat dies bestätigt. Es seien nur noch Pools, aber keine Verbünde gewertet worden.

Das widerspricht allerdings der Selbstdarstellung einiger der angeblichen Pools. Der Testsieger DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH ist schon am Namen als Verbund erkennbar. Das Unternehmen wirbt auf seiner Website ausdrücklich damit, kein Pool zu sein. Weitere überwiegend als Verbünde bekannte Unternehmen in der Liste sind Germanbroker.net AG und VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH.

Somit musste der Betrachter der als „Maklerpools: Ranking nach Servicewert ‚P‘“ bezeichneten Rangliste davon ausgehen, dass hier Pools und Verbünde zusammengefasst wurden, die im Vorjahr noch getrennt ausgewiesen worden waren (VersicherungsJournal 29.3.2018). Welche Verbünde ausgeschlossen wurden, blieb dagegen verborgen.

Mitinhaber sollten nicht über ihre Firmen abstimmen dürfen

Die Initiatoren des Awards Makler-Champions hätten entschieden, keine Maklerverbünde mehr in die Auswertung zu nehmen, deren Anteilseigner Versicherungsmakler sind, die dann sozusagen ihr eigenes Unternehmen wählen könnten.

Das betrifft nach Hübners Angaben auch die Maklerverbünde Charta Börse für Versicherungen AG und Germanbroker.net, bei denen Aktionäre ausschließlich die nutzenden Versicherungsmakler sein könnten.

Die Vorbehalte gegen eine Teilnahme solcher Unternehmen hatte nach eigenen Angaben die Blau Direkt GmbH und Co. KG vorgebracht. Es sei grundlegend eine Verzerrung in einer Umfrage, wenn Eigentümer ihr eigenes Unternehmen bewerten, begründete Geschäftsführer Oliver Pradetto.

Warum auch Maklerverbünde aus der Verbünde-Wertung genommen wurden, auf die dieser Vorbehalt nicht zutrifft, haben Servicevalue und Versicherungsmagazin nicht begründet. Unklar bleibt auch, warum Germanbroker.net an der Umfrage teilnehmen durfte, obwohl deren Aktionäre mit abstimmen konnten.

Verbünde wurden zu Pools umgruppiert

Auf Anfrage des VersicherungsJournals hat Servicevalue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff zu dem Sachverhalt Stellung bezogen. Die DEMV habe mitgeteilt, dass die Makler keine Eigentumsverhältnisse am Deutschen Maklerverbund hätten. Daher sei sie in die Gruppe der „Maklerpools“ aufgenommen worden.

Im Vorjahr war die DEMV noch bei den Verbünden gelistet worden. Gleiches gilt für VFM. Warum sich die Einordnung plötzlich geändert hat, wurde nicht erklärt.