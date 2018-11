Versicherer zwischen Sorgen und Hoffnungen

29.11.2018 – Der GDV hat am Mittwoch die „Konferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte – Ausblick 2019“ veranstaltet. Erwartet wird ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Trotzdem hellt sich die Stimmung in der Versicherungswirtschaft auf. Positiv wird die Digitalisierung gesehen, negativ die Regulierung. Die Zinsentwicklung wird differenziert betrachtet.

Wie werden sich die Finanzmärkte und die Volkswirtschaften im kommenden Jahr entwickeln und welche Gefahren bestehen für die Weltwirtschaft? Dieser Frage ging am Mittwoch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Hilfe externer Wissenschaftler auf seiner dritten „Konferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte – Ausblick 2019“ nach.

Für GDV-Chefvolkswirt Dr. Klaus Wiener gibt es für die weitere Entwicklung gemischte Vorzeichen. In Deutschland dürfte sich das Wirtschaftswachstum abschwächen. Die deutsche Versicherungswirtschaft geht allerdings mit einer deutlichen Stimmungsaufhellung in das neue Jahr, wie Wiener unter Hinweis auf Daten des Ifo-Instituts erläuterte.

Größte Sorge bleiben die niedrigen Zinsen

In der Euro-Zone werde 2019 die extreme Geldpolitik so nicht anhalten. Allerdings würden die „Ice Age“ -Zinsen nur langsam auftauen. In den USA habe sich die Zinswende bereits vollzogen. „In Europa wird die extreme Geldpolitik so nicht anhalten.“

Allerdings gehen vom Zinsumfeld derzeit die deutlich negativsten Impulse aus, wie eine Erhebung des Ifo-Instituts zeigt. Unter zehn möglichen Auswirkungen auf die Geschäftserwartungen der Versicherer ragt das Zinsumfeld mit deutlichen oder geringen negativen Impulsen mit 55 Prozent hervor.

An zweiter Stelle folgt die Sorge vor weiteren regulatorischen und staatlichen Vorgaben (zusammen 50 Prozent).

Die stärksten positiven Impulse (zusammen 77 Prozent) werden hingegen von der Digitalisierung des Geschäftsbetriebs erwartet. An zweiter Stelle steht die Umstellung des Produktportfolios.

Erste Zinsstraffung der EZB frühestens Mitte 2019

Wiener sieht die Europäische Zentralbank (EZB) auf einem sehr vorsichtigen Normalisierungskurs. Die erste Zinsstraffung nach Beendigung der Anleihekäufe im Dezember 2018 dürfte seiner Einschätzung nach frühestens Mitte 2019 erfolgen.

Auch für Volkswirtin Bartsch, Head of Economic and Markets Research beim Blackrock Investment Institut in London, befindet sich die Weltkonjunktur in der Spätphase des aktuellen Konjunktur-Zyklus. In der Folge werde sich das Wachstum abschwächen und die Inflation in der Euro-Zone die Zielmarke der EZB von knapp zwei Prozent überschreiten.

Ein Prozess langsam steigender Zinsen werde einsetzen. Dabei würden die Kapitalmarktzinsen derzeit auch ohne Zutun der EZB steigen. Und mit Blick auf die unberechenbare Politik von US-Präsident Donald Trump sagte sie: „Die Finanzmärkte haben sich an den Geräuschpegel aus Washington gewöhnt.“

Chancen und Risiken: Versicherer müssen Geschäftsmodelle anpassen

Versicherer müssen künftig ihre Geschäftsmodell anpassen und Chancen und Risiken gegeneinander abwägen, sagte Wiener. Chancen lägen etwa in neuen Produktkonzepten wie Cyber-Versicherungen, dem Zugang zu neuen Kundengruppen und dem Angebot von zusätzlichen Services etwa bei der Schadenprävention.

Herausforderungen sieht Wiener in höheren Kundenerwartungen, neuen Markteilnehmern durch Startups oder Unternehmen anderer Branchen. Kostendruck müsse man durch effizientere Prozesse, Automatisierung oder Outsourcing begegnen. Weitere regulatorische Vorgaben könnten zu weiteren Belastungen führen.